Thrakon Ytong: Αύξηση τζίρου στα 43,6 εκατ. ευρώ το 2024

Η THRAKON, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες έρευνας, παραγωγής και εμπορίας έτοιμων δομικών προϊόντων, κονιαμάτων, χρωμάτων και βερνικιών, ολοκλήρωσε το 2024 με σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών.

Αναλυτικότερα, το 2024 ήταν μια χρονιά ουσιαστικής ενίσχυσης για τον Όμιλο THRAKON YTONG, με σημαντικές επιτυχίες, τόσο σε οικονομικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ο Όμιλος κατάφερε να ενισχύσει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς του δείκτες, επιβεβαιώνοντας την δυναμική του πορεία και την ικανότητά του να επενδύει με στρατηγική και αποδοτικότητα. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 43,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,4% σε σύγκριση με το 2023, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 24,5%, αγγίζοντας τα 3,5 εκατ. Ευρώ. Η καθαρή θέση του Ομίλου το 2024 ενισχύθηκε κατά 2,1 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενη στα 11,4 εκατ. ευρώ από 9,3 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ παράλληλα τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν το 2024 κατά 1,4 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 3,5 εκατ. ευρώ. Σημαντική ήταν και η μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος μειώθηκε από τα 10,97 εκατ. ευρώ το 2023 στα 8,8 εκατ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,15 εκατομμύρια ευρώ.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το πρώτο τρίμηνο του 2025 αποτέλεσε περίοδο ουσιαστικών εξελίξεων και στρατηγικών επενδύσεων για τον Όμιλο, με στόχο τη διαρκή ανάπτυξη, την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και την αναβάθμιση των υποδομών. Ολοκληρωθήκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με τη Xella Ιταλίας, ώστε να επεκτείνει ο Όμιλος την δραστηριότητα του στην Ιταλία, ξεκινώντας την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων του Ομίλου στην ιταλική αγορά. Με την στρατηγική συνεργασία με τον όμιλο Xella, η THRAKON επεκτείνει την γεωγραφική της παρουσία σε μία από τις ισχυρότερες αγορές της Ευρώπης.

Ξεχωρίζουν, ακόμη, η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά 20%, με την προσθήκη ενός ακόμα αυτοκλείστου στη μονάδα αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος (AAC) και η υλοποίηση επένδυσης για την πλήρη αυτοματοποίηση της παλετοποίησης στο εργοστάσιο Ytong Ορεστιάδας, μέσω εγκατάστασης ρομποτικού συστήματος. Η επένδυση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την αποδοτικότητα και να προσφέρει περισσότερες, ευέλικτες επιλογές παλετοποίησης. Το νέο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο στα Οινόφυτα λειτούργησε με συνέπεια και υψηλή αποδοτικότητα, ενώ παράλληλα προχώρησαν οι εργασίες ανακαίνισης των γραφείων και η δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου για μηχανικούς και τεχνικούς. Την ίδια στιγμή, ολοκληρώθηκε η νέα γραμμή παραγωγής χύδην προϊόντων, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η δυναμική πορεία των εξαγωγών, με τις πωλήσεις στεγανωτικών προϊόντων να διπλασιάζονται σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι εξαγωγές προς τη Μέση Ανατολή κατέγραψαν σημαντική άνοδο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της THRAKON - YTONG και αναδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της σε απαιτητικές αγορές. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν νέες επενδύσεις για την επέκταση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων σε Οινοφύτα, Χαλκηδόνα και Ορεστιάδα, με στόχο τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των πελατών. Ο Όμιλος έδωσε δυναμικό «παρών» και στη διεθνή έκθεση BAU, παρουσιάζοντας καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες που επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή του στην εξέλιξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κος Εμμανουήλ Παπαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της THRAKON , δήλωσε: «Η δυναμική πορεία της THRAKON - YTONG επιβεβαιώνεται για άλλη μία χρονιά μέσα από τη σταθερή ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων. Η θέση της στον κλάδο και η ανταγωνιστικότητά της ισχυροποιούνται. Πιστεύουμε ότι οι συνεχείς επενδύσεις στην αναβάθμιση των υποδομών μας με την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής συμβάλουν καθοριστικά στην ποιότητα εξυπηρέτησης των συνεργατών μας. Με σταθερό προσανατολισμό στη καινοτομία, την ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η THRAKON YTONG συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά, ενισχύοντας την παρουσία της τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.»