Πόσα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης οδεύουν στα... αζήτητα

Στα 10 δισ. ευρώ θα φθάσει η ζήτηση από τις επιχειρήσεις για το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF), οι συνολικοί (δανειακοί) πόροι του οποίου ανέρχεται στα 17 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά δάνεια των οποίων η εκταμίευση έχει ξεκινήσει αλλά και όσες χορηγήσεις έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί με τις τράπεζες. Ωστόσο δεν έχει ακόμη εκκινήσει η εκταμίευση των χρημάτων καθώς αφορούν επενδυτικά έργα η έναρξη των οποίων εκκρεμεί.

Τραπεζικές πηγές τονίζουν στο Euro2day ότι είναι δύσκολο μέχρι τον Αύγουστο του 2026, που λήγει η ισχύς του Ταμείου Ανάκαμψης, να δοθεί το σύνολο των 17 δισ. ευρώ. Κατ' επέκταση εκτιμούν ότι δανειακοί πόροι ύψους 6-7 δισ. ευρώ θα μείνουν αδιάθετοι. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως η εξάντληση των δανειακών πόρων του RRF δεν είναι υποχρεωτική. Η πορεία του δανειακού σκέλους του Ταμείου αναμένεται να βρεθεί στην ατζέντα της επίσκεψης του κλιμακίου της Κομισιόν στην Αθήνα στις 29 Σεπτεμβρίου, όπου θα έχουν συναντήσεις με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Προτιμούν τον απευθείας δανεισμό

Η χαμηλή όρεξη των επιχειρήσεων να δανειστούν μέσω του πλαισίου του RRF οφείλεται, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, στη μείωση των επιτοκίων, εξέλιξη που δίνει στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή του απευθείας τραπεζικού δανεισμού. Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο για τα δάνεια του RRF διαμορφώνεται μεσοσταθμικά στο 1,8% και η διάρκεια του δανείου ανέρχεται σε 14 έτη. Στις εν λόγω δανειακές συμβάσεις, το 50% του δανείου προέρχεται από το RRF, 30% από απευθείας τραπεζικό δανεισμό και 20% από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.

Όσοι ήθελαν, πήραν

Με δεδομένο ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 απομένουν περίπου δέκα μήνες, οι τράπεζες εκτιμούν πως η κατάσταση ως προς τη ζήτηση των συγκεκριμένων δανείων από τις επιχειρήσεις δεν αναμένεται να αλλάξει άρδην σε σχέση με τη σημερινή. «Όσες επιχειρήσεις επιδίωξαν τη λήψη χρηματοδότησης μέσω του RRF, το έχουν ήδη πράξει. Απομένουν ένα-δύο μεγάλα επενδυτικά projects για τα οποία δεν έχουν ακόμη υπογραφεί οι δανειακές συμβάσεις αλλά δεν κάνουν τη διαφορά ως προς το τελικό ποσό που θα δοθεί», τονίζει υψηλόβαθμη τραπεζική πηγή με αντικείμενο τις εταιρικές χρηματοδοτήσεις.