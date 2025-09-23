Στρατηγική συνεργασία Performance Technologies με Advance Deep-Tech Services

Η Advance Deep-Tech Services ΑΕ και η Performance Technologies ΑΕ ανακοινώνουν την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που συνδυάζουν τη διαχείριση μεγάλων βάσεων δεδομένων (Big Databases) με τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η σύμπραξη φέρνει κοντά την ισχυρή εμπειρία και παρουσία της Performance Technologies στην αγορά με την ευελιξία και την καινοτόμο προσέγγιση της Advance Deep-Tech Services. Μαζί, οι δύο εταιρείες φιλοδοξούν να προσφέρουν λύσεις υψηλής αξίας που ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων στην εποχή των δεδομένων.

Η συνεργασία ξεκινά με δύο σημαντικά έργα στους κλάδους του retail και της ασφάλειας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την πρόθεση των δύο πλευρών να δημιουργήσουν απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα από την πρώτη κιόλας ημέρα.

«Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει το όραμά μας να υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις με λύσεις που οδηγούν σε μετρήσιμα αποτελέσματα και στρατηγική διαφοροποίηση,» δήλωσε ο Ανδρέας Τσαγκάρης, CTO της Performance Technologies ΑΕ. «Με την Advance Deep-Tech Services, ενώνουμε δυνάμεις για να προσφέρουμε στην αγορά τεχνολογίες αιχμής που δημιουργούν αξία και προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.»

«Για εμάς στην Advance, η συνεργασία με την Performance αποτελεί σημαντικό βήμα στο όραμά μας να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ισχύ των δεδομένων και της ΤΝ,» δήλωσε ο Νίκος Μηναδάκης, CEO της Advance Deep-Tech Services ΑΕ. «Η εμπιστοσύνη των πρώτων μας κοινών πελατών μας γεμίζει έμπνευση και μας κινητοποιεί να δημιουργήσουμε ακόμα πιο τολμηρές λύσεις.»

Οι δύο εταιρείες προσβλέπουν στη διεύρυνση των κοινών πρωτοβουλιών και στη διαμόρφωση του μέλλοντος της καινοτομίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.