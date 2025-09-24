#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στήριξη του Έργου του ΕΚΑΒ από την Εθνική Τράπεζα

Με τη μίσθωση και διάθεση ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν 61 επείγοντα περιστατικά ασθενών από νησιά των Δωδεκανήσων κατά τη θερινή περίοδο.

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:05

Σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο είχε η πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας να μισθώσει και να διαθέσει στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ένα πλήρως εξοπλισμένο ελικόπτερο για επείγουσες αεροδιακομιδές ασθενών για τη θερινή περίοδο. Κατά τη διάρκεια της δωρεάς, το ελικόπτερο συμπλήρωσε 110 ώρες πτήσης, μεταφέροντας άμεσα και με ασφάλεια συνολικά 61 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση – ορισμένοι από αυτούς σοβαρά τραυματίες - από νησιά των Δωδεκανήσων προς τα νοσοκομεία της Ρόδου και της Κρήτης.

Το ελικόπτερο τύπου Leonardo AW 139 έχει δυνατότητα μεταφοράς δύο φορείων, πλήρη εξοπλισμό για επείγουσα ιατρική μεταφορά HEMS και διατέθηκε με ταυτόχρονη υπηρεσία δύο πιλότων για μέγιστη ασφάλεια, ενώ οι μεταφορές ασθενών γίνονταν πάντα με τη συνοδεία των διασωστικών πληρωμάτων του ΕΚΑΒ.

Τα νησιά που εξυπηρετήθηκαν είναι η Ρόδος, η Κως, η Κάλυμνος, η Πάτμος, η Κάρπαθος, η Λέρος, η Αστυπάλαια και η Νίσυρος. Σημειώνεται ότι η Κως είναι το δεύτερο σε συχνότητα ανάγκης αεροδιακομιδής βαριά πασχόντων ασθενών νησί στην Ελλάδα.

 Το ελικόπτερο που διέθεσε η Εθνική Τράπεζα διασφάλισε την άμεση πρόσβαση στα κέντρα υγείας και περίθαλψης που προαναφέρθηκαν, για περιστατικά που ήταν, στην πλειονότητά τους, καρδιολογικά, νευρολογικά και παιδιατρικά, καθώς και σε περιστατικά σοβαρών τραυματισμών. Ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης, από την έναρξη έως και την παράδοση του ασθενούς στο νοσοκομείο αντιμετώπισης, διαμορφώθηκε σε μία ώρα και σαράντα πέντε λεπτά (01:45), ενώ ο χρόνος ήταν σημαντικά χαμηλότερος όταν το νοσοκομείο αντιμετώπισης ήταν αυτό της Ρόδου.

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία ενίσχυσε την υγεία και την  ισότιμη πρόσβαση σε αυτήν, εντάσσεται στην ευρύτερη κοινωνική δράση και στρατηγική της Eθνικής Τράπεζας, η οποία θα συνεχίσει να υλοποιεί και να στηρίζει πρωτοβουλίες με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, ανταποκρινόμενη με συνέπεια και αμεσότητα στις ανάγκες των πολιτών», επισημαίνει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της.

Για τον απολογισμό του έργου της δωρεάς πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην αεροπορική βάση Μεγάρων, όπου απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα από το ΕΚΑΒ στην Εθνική Τράπεζα για την προσφορά της, παρουσία του υφυπουργού Υγείας κ. Μ. Θεμιστοκλέους, του προέδρου του ΕΚΑΒ κ. Γ. Χαραλάμπους, πιλότων και ιατρών από τις ομάδες που υλοποίησαν τις αεροδιακομιδές ασθενών, στελεχών των εταιριών παροχής του ελικοπτέρου και στελεχών της Εθνικής Τράπεζας.

 

