Real Consulting: Πράσινο φως στο ενημερωτικό για είσοδο στην Κύρια Αγορά

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό.

Real Consulting: Πράσινο φως στο ενημερωτικό για είσοδο στην Κύρια Αγορά

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:36

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1063η/24.9.2025 συνεδρίασή του ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των υφισταμένων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

