ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Στα €110,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 1ο εξάμηνο του 2025

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ο όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ επιβεβαίωσε τη θετική του οικονομική πορεία, γεγονός που επικυρώνει τον ορθό επιχειρηματικό σχεδιασμό και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Διοίκησης. Η ολοκλήρωση των επενδύσεων στον τομέα της μεταλλουργίας και της ενέργειας, καθώς και η εφαρμογή του νέου λειτουργικού μοντέλου της θυγατρικής εταιρείας «ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,» αναμένεται να συντελέσει στην επιτυχή οικονομική ανάπτυξη και την υψηλή κερδοφορία του Ομίλου, και στη δημιουργία σημαντικής αξίας για τους μετόχους του, επισημαίνει η εισηγμένη στην ανακοίνωση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων της.

Ο Όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ παρουσίασε αύξηση σε όλα τα κύρια οικονομικά μεγέθη για το Α’ εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω των θετικών επιδόσεων του τομέα μεταλλουργίας. Η αύξηση της κερδοφορίας και του περιθωρίου κέρδους της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. αποδίδεται κυρίως σε δύο παράγοντες: α) την αύξηση της παραγωγικότητας των πρεσών διέλασης κατά 9% το Α’ εξάμηνο του 2025 και β) την ενίσχυση της τιμής του αλουμινίου.

Η διοίκηση του ομίλου, με σταθερή προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών διαδικασιών, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται σε θέση να ανταποκριθεί πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις για προϊόντα υψηλής ποιότητας, προστιθέμενης αξίας και με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, αναμένονται σημαντικές βελτιώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του τομέα μεταλλουργίας για το 2025, σε σύγκριση με το 2024.

Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας παρουσίασε μείωση στα οικονομικά του αποτελέσματα, ενώ οι τομείς της ενέργειας και της πληροφορικής κατέγραψαν παρόμοια οικονομικά αποτελέσματα με μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η επέκταση της ισχύος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) του ομίλου κατά 12 MW, στο πλαίσιο ενδοομιλικής σύμβασης, με την αναμενόμενη σύνδεση τους στο δίκτυο να προγραμματίζεται σύντομα και θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους ενέργειας του Ομίλου αλλά και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Ο όμιλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ διαθέτει πλέον συνολική ισχύ 35 MW σε ΑΠΕ, ενισχύοντας τη στρατηγική του για βιώσιμη ανάπτυξη και ενεργειακή αυτονομία.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Α΄ εξάμηνο του 2025 στα € 110,71 εκ έναντι € 105,56 εκ στο αντίστοιχο του 2024 σημειώνοντας αύξηση κατά 4,88% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024. Ο κύκλος εργασιών στο Α’ Εξάμηνο της εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. μειώθηκε κατά 15,62% και ανήλθε στα € 2,14 εκ το 2025 έναντι € 2,54 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Επίσης η εταιρεία αναφέρει ότι στην ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. αναμένεται αύξηση του τζίρου και βελτίωση των αποτελεσμάτων λόγω εποχικότητας των πωλήσεων τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο – Νοέμβριο – Δεκέμβριο που πραγματοποιείται το 70% του συνολικού τζίρου. Μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα βελτιωθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 7,83 εκ. έναντι € 6,80 εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αύξηση κατά 15,07%. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,083 εκ. έναντι € 0,005 εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Ο όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων € 2,149 εκ. το Α’ Εξάμηνο του 2025 έναντι κερδών € 0,863 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αύξηση κατά 149,12%

Οι ζημίες προ φόρων της εταιρείας μειώθηκαν κατά 36,20% και διαμορφώθηκαν στα € (0,797) εκ έναντι € (1,249) εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου, που αντιστοιχούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, διαμορφώθηκαν σε € 1,611 εκ. έναντι κερδών € 0,003 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας σημαντική αύξηση. Η μεταβολή προέρχεται από την αύξηση της τιμής πώλησης του αλουμινίου για την θυγατρική εταιρεία ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. και την αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους της εταιρείας κατά το Α΄ εξάμηνο του 2024 ανήλθαν σε € (0,83) εκ. έναντι € (1,26) εκ. του Α΄ εξάμηνου του 2024 παρουσιάζοντας μείωση ζημιών κατά 34,22%.

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου ανέρχεται στα € 92,69 εκ ενώ και οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονται σε € 9,60 εκ. Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας ανέρχεται στα € 12,24 εκ ενώ οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται στα €1,43 εκ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονται σε € 17,27 εκ. ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανέρχονται σε € 0,32 εκ.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18/6/2025 αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος, αλλά ενέκρινε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 479.730,00 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,02 ευρώ ανά μετοχή και την επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, ήτοι καταβολή 0,02 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

25/8/2025 Αποκοπή δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου.

26/8/2025: Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Επιστροφής Κεφαλαίου.

29/8/2025: Έναρξη καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου

ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τα έξοδα έρευνα και ανάπτυξης του 6μήνο 2025 ανέρχονται στα 392.725 €, και αφορούν όλα τα έξοδα μισθοδοσίας και λειτουργίας του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. που σκοπό έχει την ανάπτυξη νέων προϊόντων στο αρχιτεκτονικό προφίλ και στα φωτοβολταϊκά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2025

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε € 7,22 εκ. στο Α’ Εξάμηνο του 2025 σε επίπεδο Ομίλου.

Όσον αφορά τον όμιλο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ως σημαντικά γεγονότα για το 2025 αναφέρονται:

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 4 MW της εταιρείας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ κατά το Α’ τρίμηνο του 2025. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 8 MW της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. κατά το Β’ τρίμηνο του 2025. Ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025 η επένδυση για την εγκατάσταση αυτόματης γερανογέφυρας στα μπάνια ηλεκτροχρώματος, η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα των προϊόντων ανοδιωμένου προφίλ της θυγατρικής ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση της άδειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 50

Στα άμεσα επενδυτικά σχέδια της διοίκησης περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση, έως τα τέλη του 2026, της επένδυσης ύψους 3 εκατ. ευρώ για την αυτοματοποίηση της συσκευασίας των προϊόντων προφίλ αλουμινίου της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

Παράλληλα, στον τομέα της ενέργειας, ο όμιλος έχει εξασφαλίσει άδειες για δύο μονάδες αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), συνολικής ισχύος 50 MW, εκ των οποίων 25 MW ανήκουν στη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και 25 MW στην ΕΞΑΛΚΟ. Επιπλέον, η ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 51% σε άδεια για μονάδα αποθήκευσης ΑΠΕ συνολικής ισχύος 100 MW. Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τη στρατηγική του Ομίλου προς τις πράσινες επενδύσεις.