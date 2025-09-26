#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συγκρατημένη άνοδος στη Wall Street μετά τον πληθωρισμό-Κέρδη για τον χρυσό

Aegean: Παροχή ευελιξίας στους επιβάτες για την 1η/10 λόγω της 24ωρης απεργίας

Εως ότου η πραγματοποίησή της οριστικοποιηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, είτε να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:17

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό που έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2025, ότι, λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, και έως ότου η πραγματοποίησή της οριστικοποιηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, παρέχεται από σήμερα η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν, είτε να προβούν σε αλλαγή των εισιτηρίων τους χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου, είτε να ακυρώσουν την κράτησή τους και να λάβουν credit voucher για μελλοντική χρήση.

Σύμφωνα με σχετική NOTAM από την ΥΠΑ, η συμμετοχή των Ελεγκτών στην απεργία μπορεί να ανασταλεί κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Έως τότε και σε αναμονή έκδοσης της σχετικής απόφασης δεν θα προβούμε σε καμία τροποποίηση του προγράμματος δρομολογίων.

Για αλλαγές εισιτηρίων, περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν το site της AEGEAN (www.aegeanair.com) και της Olympic Air (www.olympicair.com). 

Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν και στα παρακάτω τηλέφωνα: 

  • AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
  • Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)

