Vodafone: Νέες συνδυαστικές λύσεις για κινητό σταθερό και ίντερνετ

Τα πακέτα Vodafone All+ απευθύνονται σε νέους και υφιστάμενους πελάτες της εταιρείας. Ειδικές προσφορές για τους φοιτητές από το CU. Τι ισχύει για το Vodafone Flex.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:07

Με νέα συνδυαστικά προγράμματα σταθερής & κινητής καθώς και αποκλειστικές προσφορές για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές που κάνουν τη διαφορά, η Vodafone φέρνει μια νέα, προσιτή εμπειρία τεχνολογίας για τη νέα σεζόν.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση με τα νέα προγράμματα Vodafone All+, όλοι έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν κόσμο απεριόριστης επικοινωνίας συνδυάζοντας προγράμματα κινητής και σταθερής μαζί με Internet. Συγκεκριμένα, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν το Vodafone Full Fiber 500Mbps για Internet με υπερυψηλές ταχύτητες Fiber 500Mbps, με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και το Vodafone RED Unlimited, για απεριόριστα data και ομιλία στο κινητό, στην προνομιακή τιμή των 45€/μήνα για τους 12 πρώτους μήνες. Η προσφορά περιλαμβάνει επιδότηση από το κουπόνι συνδεσιμότητας Gigabit Voucher και θα είναι διαθέσιμη έως 17/10, για νέες ενεργοποιήσεις σε 24μηνα συμβόλαια.

Ειδικά για τους φοιτητές το CU Around προσφέρει το CU Student Starter Pack που περιλαμβάνει κουπόνια και προσφορές για τις πρώτες ανάγκες της φοιτητικής ζωής, ενώ για το νέο φοιτητικό σπίτι, η συνδυαστική προσφορά CU και Vodafone προσφέρει ίντερνετ και σταθερό με ταχύτητες Fiber έως 100Mbps από 17,9€/μήνα και δώρο Vodafone TV για 2 μήνες.

Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Vodafone Thank you, οι πελάτες Vodafone μπορούν να επωφεληθούν από πολλαπλά οφέλη για τον μήνα Σεπτέμβριο με αποκλειστικές Back to School συνεργασίες, όπως 10% σε χαρτοσχολικά είδη Public, 25€ έκπτωση στα καταστήματα JYSK για αγορές άνω των 100€, αλλά και 100€ έκπτωση στα φροντιστήρια ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ για νέες εγγραφές σε junior & elementary τμήματα παιδιών σε όλη την Ελλάδα. Ενώ, για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση στις αγορές της νέας σχολικής χρονιάς, το πρόγραμμα Vodafone Flex προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες να αποκτήσουν τα προϊόντα τεχνολογίας που χρειάζονται με άτοκες δόσεις απευθείας στον λογαριασμό Vodafone, χωρίς πιστωτική κάρτα ή τραπεζική προέγκριση.

Μάθετε περισσότερα: Vodafone All+

