O Dr. Riku Rautsola αναλαμβάνει νέος CEO στη Famar

Εχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FAMAR, καθώς και σύμβουλος της MidEuropa κατά την εξαγορά της FAMAR πέρυσι.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:25

Έπειτα από 16 χρόνια στη FAMAR, εκ των οποίων τα τελευταία τέσσερα στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Κωνσταντίνος Ρεγγής αποφάσισε, για προσωπικούς λόγους, να αποχωρήσει από τον ρόλο του, απόφαση με ισχύ από τις 29 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο Κώστας Ρεγγής είναι ευρέως αναγνωρισμένος για τον πελατοκεντρικό του προσανατολισμό, τη βαθιά γνώση της φαρμακευτικής βιομηχανίας και τη νοοτροπία αναζήτησης λύσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή καθοδήγηση της εταιρείας μέσα από πολλαπλές ιδιοκτησιακές μεταβολές, στη βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών και της εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και στη διαμόρφωση οράματος για τη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου.

Παράλληλα, ο Όμιλος FAMAR με χαρά ανακοινώνει τον διορισμό του Dr. Riku Rautsola στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ισχύ από τις 29 Σεπτεμβρίου 2025. Ο Dr. Riku Rautsola έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FAMAR, καθώς και σύμβουλος της MidEuropa κατά την εξαγορά της FAMAR πέρυσι. Διαθέτει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία στους κλάδους της φαρμακευτικής, της βιοτεχνολογίας και των CDMO, ενώ έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος και ανώτατο στέλεχος σε κορυφαίες εταιρείες, εξασφαλίζοντας την κερδοφορία τους και τη διαρκή τους ανάπτυξη.

Υπό την ηγεσία του Dr. Riku Rautsola, ο Όμιλος FAMAR παραμένει προσηλωμένος στη συνεχή εξυπηρέτηση του διεθνούς του πελατολογίου, στην ενίσχυση της παραγωγικής του ικανότητας, στην επιτάχυνση των στρατηγικών συνεργασιών ανάπτυξης και στις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό του. Ο Dr. Riku Rautsola θα συνεχίσει επίσης να υπηρετεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Κώστας Ρεγγής θα συνεχίσει να στηρίζει τον Όμιλο FAMAR σε συμβουλευτικό ρόλο στον Dr. Riku Rautsola και το Διοικητικό Συμβούλιο, με έμφαση στη στρατηγική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες.

«Ευχαριστούμε θερμά τον Κώστα Ρεγγή για την πολυετή αφοσίωση και προσφορά του και καλωσορίζουμε με χαρά τον Riku Rautsola, ο οποίος θα οδηγήσει τη FAMAR στο επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης και μετασχηματισμού», δήλωσε ο Matthew Strassberg, Partner και Επικεφαλής του Τομέα Υγείας στη MidEuropa.

