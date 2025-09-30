Interwood: Κέρδη 138 χιλ. ευρώ στο εξάμηνο, σταθερός ο τζίρος

Κατά το 1ο Εξάμηνο του 2025, οι πωλήσεις της εταιρείας Interwood διαμορφώθηκαν στο ποσόν των 17.418 χιλ ευρώ έναντι 17.324 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 0,5%.

Οι πωλήσεις σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν στο ποσόν των 21.113 χιλ ευρώ έναντι 20.514 χιλ ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Το μικτό περιθώριο κέρδους σε επίπεδο εταιρείας διαμορφώθηκε στο 16,35 % έναντι 16,81 % την αντίστοιχη περίοδο στο 2024. Σε επίπεδο Ομίλου το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 23,90 % έναντι 25,25 % την αντίστοιχη περίοδο στο 2024.

Η εταιρεία κατέγραψε κέρδη ποσού 43 χιλ έναντι ζημιών προ φόρων ποσού 67 χιλ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο ποσόν των 1.049 χιλ. ευρώ έναντι 1.072 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σε επίπεδο Ομίλου τα πριν από φόρους αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 138 χιλ. ευρώ κέρδη, έναντι 426 χιλ. ευρώ κέρδη το 1ο Εξάμηνο του 2024. Το EBITDA για τον όμιλο διαμορφώθηκε σε 1.410 χιλ. ευρώ έναντι 1.754 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε σε ποσοστό 3,7% . Παρά του ότι στην διάρκεια αυτής της περιόδου παρατηρείται σταθεροποίηση των τιμών πώλησης στην αγορά δεν υπάρχει ανάλογη αύξηση στον κύκλο εργασιών, λόγω της αλλαγής στο μείγμα των πωλήσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων και η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 95 χιλιάδες είχε αποτέλεσμα την διαμόρφωση καθαρού κέρδους έναντι ζημιών το 2024.

Σε επίπεδο ομίλου έχουμε αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 280 χιλιάδες ευρώ περίπου, και μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 55 χιλιάδες. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται σε ανάλογη αύξηση των εξόδων της ELTOP.

Από το 2024, στην ELTOP έχει ξεκινήσει μία συγκροτημένη στρατηγική αναδιάρθρωσης και αναβάθμισης, με στόχο τη μετάβαση από μια παραδοσιακή μονάδα παραγωγής εξαρτημάτων επίπλων σε έναν σύγχρονο πάροχο διακοσμητικών υλικών και ολοκληρωμένων λύσεων για την επιπλοποιία και τον κατασκευαστικό κλάδο. Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει, μεταξύ άλλων, στις εξής κινήσεις

• Επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό μέσω leasing, με ή χωρίς πρόβλεψη εξαγοράς.

• Στελέχωση της παραγωγής με νέο προσωπικό και εντατική εκπαίδευση.

• Έρευνα νέων αγορών και προμηθευτών, μέσω συμμετοχής σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις.

• Δημιουργία showroom στο κέντρο της Αθήνας και σύσταση νέου τμήματος πωλήσεων για έργα (projects).

• Συμμετοχή σε εκθέσεις όπως η HORECA, ΟΙΚΟΔΟΜΗ και TAS, με στόχο τη διείσδυση σε νέα δίκτυα συνεργασιών.

• Αναβάθμιση της ψηφιακής παρουσίας, με νέο εταιρικό site, e-shop και στοχευόμενες ενέργειες προβολής στα social media

Οπως αναφέρει η εταιρεία, η παραπάνω στρατηγική εφαρμόζεται με εμπροσθοβαρή διάρθρωση εξόδων – δηλαδή, απαιτεί σημαντικές επενδύσεις πριν αρχίσει να αποδίδει πλήρως. Συνεπώς, η σύγκριση των εξόδων μεταξύ 2024 και 2025 πρέπει να ερμηνεύεται υπό αυτό το πρίσμα, καθώς το 2025 περιλαμβάνει, αυξημένο προσωπικό παραγωγής και πωλήσεων, νέες δαπάνες marketing και branding, λειτουργικά κόστη του νέου showroom και του digital καναλιού.

Αν και ο σχεδιασμός προέβλεπε μετρήσιμα αποτελέσματα από το 2026 και μετά, τα πρώτα θετικά σημάδια έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται από το 2025. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν: +0,14% το Α' τρίμηνο, +9,69% το Β' τρίμηνο, ενώ το Γ’ τρίμηνο αναμένεται να κλείσει με αύξηση +30% το μικτό κέρδος (ΜΚ) ενισχύεται σταθερά, με επιδόσεις Ιουνίου και Ιουλίου που υπερβαίνουν τον μέσο όρο εξαμήνου, η συμμετοχή των project πωλήσεων στο συνολικό τζίρο διπλασιάστηκε, φτάνοντας το 30% το τελευταίο δίμηνο (έναντι 15% το 2024), υπάρχουν ήδη υπό διαπραγμάτευση σημαντικά νέα έργα, που θα εδραιώσουν περαιτέρω τη στροφή της εταιρείας σε αυτό το κανάλι.