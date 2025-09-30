Βογιατζόγλου: Ζημιές και μειωμένος τζίρος στο εξάμηνο

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοίνωσε την 30η Σεπτεμβρίου 2025 τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και εν γένει του Ομίλου για το πρώτο (Α΄) Εξάμηνο της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025 - 30.06.2025).

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του πρώτου (A΄) Εξαμήνου της χρήσεως 2025 (1.1-30.6.2025) ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 18.054 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,83% σε σχέση με το αντίστοιχο A΄ Εξάμηνο του 2024 (19.802 χιλ. Ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 5.201 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 16,05% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2024 (6.196 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εμφάνισαν ζημίες ύψους (54) χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.730 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2024.

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημίες ύψους (951) χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 870 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2024, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημίες ύψους (990) χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 698 χιλ. Ευρώ το A΄ Εξάμηνο 2024).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 12.770 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,45% σε σχέση με το αντίστοιχο A΄ Εξάμηνο 2024 (13.949 χιλ. Ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 3.655 χιλ. Ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 16,43% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2024 (4.373 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισαν ζημίες ύψους (512) χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 937 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2024). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους (1.215) χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 349 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2024 ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους (1.239) χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 252 χιλ. Ευρώ το Α΄ Εξάμηνο 2024.

Οπως αναφέρει σχετικά, η κρατούσα ενεργειακή κρίση με την συνεπαγομένη αυτής αύξηση του ενεργειακού κόστους, ο κίνδυνος της παγκόσμιας ύφεσης, η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των επιτοκίων δανεισμού και οι συνακόλουθες συνθήκες αστάθειας και αβεβαιότητας αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Εντός του ως άνω αβέβαιου, ρευστού και απαιτητικού περιβάλλοντος, η Διοίκηση του Ομίλου επικεντρώνει τις προσπάθειές της όχι μόνο στη διατήρηση και διασφάλιση της αναπτυξιακής δυναμικής και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου, αλλά και στην προστασία και ενίσχυση των περιθωρίων κερδοφορίας αυτού.

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την στρατηγική που έχει υιοθετήσει η Διοίκηση του Ομίλου προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από την τρέχουσα αναδιοργάνωση των πωλήσεων όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου και τις επενδύσεις στον τομέα των Αυτόματων Ρομποτικών Αποθηκών, ενώ σημαντική συμβολή στην αναπτυξιακή πορεία αναμένεται να έχει και η ενίσχυση της δραστηριότητας στον τομέα της Εμπορίας Τεχνικών Προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, η Εταιρεία επένδυσε σε νέο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (μηχανικούς μηχανολόγους αυτοματισμών & logisticians), προκειμένου να ανταποκριθεί στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της αγοράς για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των κέντρων διανομής.

Παράλληλα, έχει προχωρήσει για τον σκοπό αυτό σε συνεργασίες με νέους διεθνείς παρόχους καινοτόμων λύσεων. Στον τομέα αυτό η Εταιρεία έχει ήδη εγκαταστήσει με επιτυχία τέτοιες λύσεις και έχει εδραιωθεί στη συνείδηση των επιχειρήσεων ως ένας αξιόπιστος πάροχος, προσβλέποντας σε ένα αξιόλογο μερίδιο μιας αναδυόμενης αγοράς που αναπτύσσεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη βαλκανική περιοχή, η οποία έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη. Αυτό καταδεικνύει και τη σημαντική δυναμική ανάπτυξης που διαφαίνεται στον συγκεκριμένο τομέα.

Πρόκειται, ωστόσο, για έργα με ορίζοντα υλοποίησης 12–15 μηνών, τα οποία απαιτούν σημαντικούς πόρους: εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, software, διεθνείς συνεργασίες, καθώς και δαπάνες τόσο για την εσωτερική εκπαίδευση, όσο και για την εξωτερική ενημέρωση των δυνητικών πελατών σχετικά με τα οφέλη των ρομποτικών λύσεων.

Παράλληλα, κομβική θέση στην αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου κατέχει πλέον και ο τομέας των Τεχνικών Προϊόντων. Η πολλά υποσχόμενη προϊοντική σειρά ηλεκτρικών εργαλείων Hojita έχει ήδη βρει ένθερμη ανταπόκριση από τα καταστήματα εργαλείων και σιδηρικών, με το δίκτυο διανομής να διευρύνεται συνεχώς, καθώς η Εταιρεία έχει επενδύσει σε σημαντικό απόθεμα προϊόντων για να επιτύχει μεγαλύτερη διείσδυση στην σχετική αγορά .

Η Εταιρεία έχει επίσης σχέδια για περαιτέρω εμπλουτισμό της γκάμας, με στόχο να καλύψει ολοένα και περισσότερες ανάγκες της αγοράς. Σε συνδυασμό με την ενίσχυση και συνεχή ανάπτυξη του δικτύου των premium χρωμάτων Benjamin Moore, ο Όμιλος διαμορφώνει και στον Τομέα έναν άμεσο και δυναμικά αναπτυσσόμενο εμπορικό άξονα, που προσθέτει σημαντική αξία στη συνολική του στρατηγική.

Με βάση και τις ως άνω διαπιστώσεις η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι το δεύτερο (Β΄) Εξάμηνο του 2025 θα είναι βελτιωμένο ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου (Ά) εξαμήνου 2025 και αναμένει ότι η τρέχουσα οικονομική χρήση θα είναι κερδοφόρα και στα ίδια περίπου επίπεδα με τα οικονομικά αποτελέσματα της περσινής χρήσης 2024.