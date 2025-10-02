Δύο νέα ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη ανοίγει η Wyndham Hotels & Resorts

Η Wyndham Hotels & Resorts, διεθνής ξενοδοχειακή εταιρεία στην Τουρκία με περίπου 125 καταλύματα, παρουσιάζει δύο νέα ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη το La Quinta® by Wyndham Istanbul Kartal και το TRYP® by Wyndham Istanbul Beyoglu.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με την κίνηση αυτή προστίθενται 200 νέα δωμάτια στο χαρτοφυλάκιο της που αριθμεί πλέον πάνω από 40 ξενοδοχεία στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής της Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε τα εξής:

«Η Κωνσταντινούπολη υπήρξε πάντα κομβικό κομμάτι της πορείας μας στην Τουρκία, όπου είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε επισκέπτες σε περισσότερες από 40 επαρχίες. Με αυτά τα νέα ξενοδοχεία, προσφέρουμε ακόμη περισσότερες επιλογές σε όσους αναζητούν ιδανικούς χώρους διαμονής. Είτε πρόκειται για άνεση με στυλ, για αυθεντικές τοπικές εμπειρίες, είτε για κάτι πιο ξεχωριστό, η Wyndham διαθέτει τη σωστή πρόταση για κάθε ταξιδιώτη. Καθώς η Τουρκία συνεχίζει να αναπτύσσεται ως παγκόσμιος ταξιδιωτικός προορισμός, θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε μαζί της».

La Quinta by Wyndham Istanbul Kartal: Εκεί όπου η γαλήνη συναντά τη συνδεσιμότητα

Με θέα στη γαλήνια Θάλασσα του Μαρμαρά και σε απόσταση λίγων λεπτών από το εμπορικό κέντρο IstMarina Mall, το La Quinta by Wyndham Istanbul Kartal προσφέρει μια αναζωογονητική εμπειρία διαμονής στη ασιατική πλευρά της πόλης. Διαθέτει 99 άνετα δωμάτια, σπα με χαμάμ, ατμόλουτρο και υπηρεσίες μασάζ, καθώς και το φιλόξενο εστιατόριο Marmara, προσφέροντας στους επισκέπτες την ιδανική ευκαιρία για ξεκούραση μετά από μια γεμάτη μέρα εξερεύνησης.

Ανήκει και λειτουργεί από την Coyar Turizm, ενώ η τοποθεσία του είναι ιδανική και για επαγγελματίες ταξιδιώτες, χάρη στις τρεις αίθουσες συναντήσεων και την εύκολη πρόσβαση στο αεροδρόμιο Sabiha Gökçen και σε σημαντικές βιομηχανικές ζώνες.

Ο κ. Ercan Bayrakoğlu, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coyar Turizm, σημείωσε τα εξής:

«Η ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολης είναι ζήτημα ισορροπίας: Τη μια στιγμή είναι ζωντανή και έντονη, την άλλη ήρεμη και γαλήνια. Αυτό ακριβώς προσφέρει το La Quinta: μια άψογη διαμονή με ανθρώπινη προσέγγιση. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Wyndham για να αναδείξουμε αυτή την πλευρά της Κωνσταντινούπολης στον κόσμο. Η συνεργασία μας, μάς επιτρέπει να παρουσιάσουμε καλύτερα τη μοναδική γοητεία της τοποθεσίας σε ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και των περίπου 120 εκατομμυρίων μελών του Wyndham Rewards».

TRYP by Wyndham Istanbul Beyoglu: Για τον εξερευνητή της αστικής ψυχής

Στην καρδιά της ζωντανής συνοικίας Μπέγιογλου, σε απόσταση λίγων λεπτών με τα πόδια από την πλατεία Ταξίμ και την οδό Ιστικλάλ, το TRYP by Wyndham Istanbul Beyoglu τοποθετεί τους επισκέπτες στο επίκεντρο της δράσης.

Το ξενοδοχείο, που ανήκει και λειτουργεί από την Eden Port Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, διαθέτει 82 δωμάτια με ηχομόνωση, μεταξύ των οποίων και ένα δωμάτιο με πρόσβαση για ΑμεΑ, εξασφαλίζοντας ήρεμη διαμονή στη ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Το γυμναστήριο του ξενοδοχείου, το εστιατόριο La Bella με τουρκική και διεθνή κουζίνα, η ευέλικτη αίθουσα συνεδριάσεων για 100 άτομα και η αίθουσα συσκέψεων για 15 άτομα προσφέρουν άνεση τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ταξιδιώτες αναψυχής.

Ο κ. Edip Özbek, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eden Port Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, δήλωσε τα εξής: «Αυτό το ξενοδοχείο σχεδιάστηκε για τους ανήσυχους ταξιδιώτες, για εκείνους που θέλουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των γεγονότων χωρίς να θυσιάζουν την άνεση. Με τη στήριξη της Wyndham, είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε μια εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, εξυπηρέτηση και τοποθεσία».

Το Πλεονέκτημα της Wyndham

Οι franchisees της Wyndham στην περιοχή της Τουρκίας και της περιοχής της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής επωφελούνται από το Wyndham Advantage, έναν συνδυασμό παγκόσμιας εμβέλειας μάρκετινγκ, δικτύου διανομής και άλλων πόρων που έχουν σχεδιαστεί για να οδηγούν τους ιδιοκτήτες στην επιτυχία. Από το 2018, όταν η εταιρεία εισήχθη στο Χρηματιστήριο, έχουν επενδυθεί περισσότερα από 350 εκατ. δολάρια σε καινοτόμες τεχνολογίες, παρέχοντας στους ιδιοκτήτες πρόσβαση σε κορυφαία τεχνολογικά εργαλεία και συστήματα διαχείρισης ξενοδοχείων νέας γενιάς, καθώς και σε μια συνεχώς διευρυνόμενη βάση μελών του Wyndham Rewards, που ξεπερνά τα 120 εκατ. μέλη παγκοσμίως και αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο των συνολικών check-ins.

Με περίπου 125 ξενοδοχεία σε λειτουργία σε όλη την Τουρκία και ακόμη περισσότερα στον σχεδιασμό, η Wyndham συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της ως η μεγαλύτερη διεθνής ξενοδοχειακή εταιρεία στη χώρα.

Τα ξενοδοχεία La Quinta και TRYP by Wyndham παγκοσμίως συμμετέχουν στο Wyndham Rewards®, το κορυφαίο πρόγραμμα επιβράβευσης ξενοδοχείων, όπως έχει αναδειχθεί από τους αναγνώστες της USA Today. Με περισσότερα από 60.000 ξενοδοχεία, θέρετρα και ενοικιαζόμενες κατοικίες παγκοσμίως, κανένα άλλο πρόγραμμα επιβράβευσης ξενοδοχείων δεν είναι πιο γενναιόδωρο ούτε προσφέρει στα μέλη του περισσότερους τόπους διαμονής. Περισσότερες πληροφορίες στο WyndhamRewards.com.