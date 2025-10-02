CrediaBank: Στηρίζει ημερίδα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης

Η CrediaBank, στο πλαίσιο της δέσμευσης της στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, στηρίζει την Ημερίδα που διοργανώνει το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης, με θέμα «Ενσυναίσθηση και Καινοτομία στη Μετάβαση με το βλέμμα στο αύριο: Προοπτικές και σύγχρονη Τραπεζική σε εφαρμογή», την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, στις 16:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στο «Κοβεντάρειο» κτίριο (Μούκα 1-7, Κοζάνη).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Ημερίδα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις της Κοζάνης αλλά και των υπόλοιπων νομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στόχο έχει τη συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας στην πράσινη μετάβαση αλλά και τη δύναμη των συνεργειών για τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Όσοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων ενδιαφέρονται να παρευρεθούν μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης στο 24610 41693.

Την Ημερίδα θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Νίκος Υποφάντης ενώ σημαντικοί ομιλητές – εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματικών φορέων, της τοπικής κοινωνίας, ακαδημαϊκοί και στελέχη εταιρειών εξειδικευμένων σε θέματα βιωσιμότητας θα συμμετάσχουν στα δύο πάνελ της Ημερίδας, με το πρόγραμμα να διαμορφώνεται ως εξής:

Ομιλητές (κατ΄ αλφαβητική σειρά):

κ. Γιώργος Αμανατίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. CrediaΒank

, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. CrediaΒank κ. Στυλιανός Ηλιάδης , Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής & Διαχείρισης Περιουσίας CrediaΒank

, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής & Διαχείρισης Περιουσίας CrediaΒank κ. Βασίλης Καραπάς , Γεωπόνος & Ιδιοκτήτης επιχείρησης «Γεύση Βουνού»

, Γεωπόνος & Ιδιοκτήτης επιχείρησης «Γεύση Βουνού» κ. Γιάννης Κοκκαλιάρης , Δήμαρχος Κοζάνης

, Δήμαρχος Κοζάνης κ. Γιάννης Μητλιάγκας , Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης

, Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης κα Βαλίνα Ρόζα , Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας

, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου , Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής CrediaΒank

, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής CrediaΒank κ. Γεώργιος Χριστοφορίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

κ. Μάριος Βουγιούκας, Διευθυντής SB Strategy | CVM & CX CrediaΒank

Διευθυντής SB Strategy | CVM & CX CrediaΒank κ. Μιχάλης Ορφανάκος, Διευθυντής - Επικεφαλής Corporate Banking Middle Office CrediaΒank

Διευθυντής - Επικεφαλής Corporate Banking Middle Office CrediaΒank κ. Δημήτρης Συλίκας, Senior Project Manager, Head of Business Innovation Department CluBe

Senior Project Manager, Head of Business Innovation Department CluBe κ. Απόστολος Σίσκος, Πρόεδρος ΔΣ ENVIROMETRICS, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ και Υπεύθυνος Τομέα Περιβάλλοντος, Κλιματικής Κρίσης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Πρόεδρος ΔΣ ENVIROMETRICS, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ και Υπεύθυνος Τομέα Περιβάλλοντος, Κλιματικής Κρίσης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κ. Λεωνίδας Τραυλός, Μηχανολόγος – Μηχανικός & Project Manager, Energy Lines Engineering

Η Ημερίδα έχει ελεύθερη είσοδο για όλους τους τοπικούς επιχειρηματίες της Κοζάνης και των υπόλοιπων νομών της Δυτικής Μακεδονίας.