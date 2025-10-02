CNL Capital: Μοιράζει προσωρινό μέρισμα χρήσης 2025 ύψους 0,15 ευρώ

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σε συνέχεια της από 29.09.2025 ανακοίνωσης σχετικά με τη διανομή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 και μετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025 στο Γ.Ε.ΜΗ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με την από 02.10.2025 συνεδρίαση του, αποφάσισε τη διανομή καθαρού προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025 €110.251,50, το οποίο ανέρχεται σε €0,15/ανά μετοχή, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών (49.490 ίδιες μτχ.), που κατείχε η Εταιρεία κατά την 02.10.2025.

Το καθαρό τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα καθοριστεί με βάση τις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος. Η Εταιρεία, σε περίπτωση διαφοροποίησης του αριθμού ιδίων μετοχών, θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με το ακριβές τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος είσπραξης του προσωρινού μερίσματος.

Ως ημερομηνία αποκοπής, από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του προσωρινού μερίσματος, ορίσθηκε η Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025. Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2025, είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 (record date).

Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» , ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για (1) έτος από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2026). Μετα την 01 Ιανουαρίου 2027 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2030, οι μέτοχοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Εταιρεία.

Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους για την παραπάνω περίπτωση (2), θα πραγματοποιείται με τη κοινοποίηση του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή - Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) έτη, ήτοι έως 31η Δεκεμβρίου 2030, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.