Metaxa Hospitality Group: Πώς προχωρούν οι επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ

Ενισχυμένα μεγέθη σε ετήσια βάση κατέγραψε το 2024 το Metaxa Hospitality Group, που εκμεταλλεύεται πέντε ξενοδοχεία 5 αστέρων και έχει στα σκαριά δύο ακόμη επενδυτικά projects σε Κρήτη και Σαντορίνη, προϋπολογισμού περί τα 300 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία «Μεταξά Όμιλος Φιλοξενίας Συμμετοχών Α.Ε.», η οποία, σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σημείωσε κύκλο εργασιών 61,1 εκατ. ευρώ, με αύξηση 19% έναντι 51,2 εκατ. ευρώ το 2023, σχεδιάζει ένα έργο υψηλών προδιαγραφών, προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ στο Καβούσι της Ιεράπετρας.

Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο project, το Cape Tholos, επί του παρόντος προχωρά η τεχνική ωρίμανσή του, έπειτα από την έκδοση τον περασμένο Δεκέμβριο του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ).

Το project Cape Tholos θα περιλαμβάνει 220 ξενοδοχειακά υπερπολυτελή δωμάτια (ultra luxury) και 102 κατοικίες που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα επόμενα 4- 6 χρόνια.

Βάσει σχεδιασμού, η ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2026, έτος κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα εκκινήσουν και οι κατασκευαστικές εργασίες. Στόχος της διοίκησης του ομίλου είναι η λειτουργία μέρους του έργου, δεδομένου ότι θα αναπτυχθεί σε επιμέρους φάσεις, το 2028.

Πέρα από τη συγκεκριμένη επένδυση, το Metaxa Hospitality Group ενισχύει τη θέση του στη Σαντορίνη, όπου ήδη έχει παρουσία με το Santo Pure Oia Suites & Villas, το Santo Mine Oia Suites και το The Villas by Santo Collection.

Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία έχει στα σκαριά την ανάπτυξη ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, με την επωνυμία «Lapilli», άνω των 200 κλινών. Για το εν λόγω έργο υπάρχει σε εξέλιξη δικαστική διαμάχη μετά την ανάκληση οικοδομικών αδειών από την Πολεοδομία Θήρας, με την εταιρεία να έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η πορεία το 2025

Στους επενδυτικούς στόχους του ομίλου για το 2025 περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του, η ανάπτυξή του στις τουριστικές αγορές, η βελτίωση της απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων, καθώς επίσης και η απεμπλοκή της επένδυσης που αφορά την ξενοδοχειακή μονάδα «Lapilli» στη Σαντορίνη.

Σχετικά με την επίδραση που ενδέχεται να έχει η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε στη Σαντορίνη στα αποτελέσματα του ομίλου για το 2025, αναφέρεται χαρακτηριστικά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: «Στις αρχές του 2025 η Σαντορίνη βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης σεισμικής δραστηριότητας γεγονός που επηρέασε έντονα την οικονομική δραστηριότητα του νησιού και κατ’ επέκταση της εταιρείας ως αποτέλεσμα εκτιμάται σημαντική κάμψη των εσόδων και του δείκτη EBITDA», με τις εκτιμήσεις να παραπέμπουν σε EBITDA άνω των 16,5 εκατ. ευρώ.

Τα μεγέθη του 2024

Ως προς τις επιδόσεις του ομίλου το 2024, ο τζίρος ανήλθε σε 61,1 εκατ. ευρώ, όπως προαναφέρθηκε. Ανά ξενοδοχείο, ο καθαρός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε ως εξής:

Candia Maris: 12,1 εκατ. ευρώ (από 10,7 εκατ. ευρώ το 2023)

12,1 εκατ. ευρώ (από 10,7 εκατ. ευρώ το 2023) Creta Maris: 36,4 εκατ. ευρώ (από 31,3 εκατ. ευρώ)

36,4 εκατ. ευρώ (από 31,3 εκατ. ευρώ) Santo Maris Collection: 12,3 εκατ. ευρώ (από 9 εκατ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 21,09 εκατ. ευρώ (από 13,78 εκατ. ευρώ το 2023), ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 17,1 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2023 (7,78 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 3,43 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 624 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ο δανεισμός του ομίλου έφθασε τα 121,8 εκατ. ευρώ, έναντι 118 εκατ. ευρώ το 2023, με το πρόσθετο κεφάλαιο να κατευθύνεται κυρίως σε νέα έργα.