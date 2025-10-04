Το νέο προφίλ της TP Greece που έκανε τζίρο 464 εκατ. ευρώ

Σε νέα εποχή έχει εισέλθει η TP Greece, η οποία έχει εξελιχθεί από ένα παραδοσιακό call center σε ψηφιακό συνεργάτη (digital partner) κάθε επιχείρησης για υπηρεσίες υψηλής αξίας (High-Value Services), όπως επισήμανε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Charlotte Foucteau, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τους δημοσιογράφους.

Όπως ειπώθηκε, αυτή η κατεύθυνση αποτυπώνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της, από το ταξίδι του πελάτη (customer journey), που περιλαμβάνει B2B και B2C pre-sales και after-sales υποστήριξη, έως προηγμένες business, digital και data υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κα Foucteau παρουσίασε το Innovation Lounge, έναν νέο χώρο στο ASSOS Business Park στον Πειραιά, που φιλοξενεί πελάτες, συνεργάτες και ομάδες της TP Greece.

Τι προσφέρει το Innovation Lounge

«H TP εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι ένας απλός πάροχος υπηρεσιών. Είναι ο digital partner της κάθε εταιρείας, αυτός που σχεδιάζει και υλοποιεί end-to-end λύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Το Innovation Lounge εκφράζει αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, καθώς συνδυάζει τεχνολογία, εκπαίδευση και συνεργασία σε ένα περιβάλλον όπου οι ιδέες γίνονται πράξη», δήλωσε η κ. Foucteau.

«Είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος για τους ανθρώπους μας για να ξεπεράσουν τον φόβο της Τεχνητής Νοημοσύνης και να μπορούν να κάνουν το upskilling», συμπλήρωσε η ίδια.

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Χριστοφορίδης, CTO της TP Greece, ανέφερε: «Το Innovation Lounge μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε στους πελάτες μας πρακτικές εφαρμογές AI –από data analytics έως λύσεις αυτοματοποίησης– πάντα με το ανθρώπινο στοιχείο να καθοδηγεί τη χρήση τους. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο η τεχνολογική πρόοδος, αλλά η δημιουργία εμπειριών που συνδυάζουν ταχύτητα, ακρίβεια και ουσιαστική σύνδεση».

Σημειώνεται ότι τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ανέλαβε η YARD, ένα δημιουργικό γραφείο που ειδικεύεται στην ανάπτυξη βιωματικών έργων και τεχνολογιών με έμφαση στο storytelling και τις μοναδικές εμπειρίες.

«Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην ανάγκη για έναν χώρο που δεν είναι μόνο όμορφος αλλά και λειτουργικός. Θέλαμε να υποστηρίξουμε τη συνεργασία, τη συνδημιουργία και την παρουσίαση σύνθετων λύσεων με τρόπο απλό και βιωματικό. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που ζωντανεύει μέσα από τη χρήση του και εξελίσσεται μαζί με την εταιρεία και τους ανθρώπους της», σχολίασαν οι Όλγα Μαυροειδή και Δημήτρης Αλεξόπουλος από τη YARD.

Η συνολική εικόνα της TP Greece

Δίνοντας την συνολική εικόνα για την TP Greece σήμερα, η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας υπογράμμισε πως η εταιρεία μετρά πάνω από 12.000 εργαζομένους, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.

Σύμφωνα με την κ. Foucteau εντός της εταιρείας ομιλούνται 42 γλώσσες, ενώ διαθέτουν εργαζομένους από 110 εθνικότητες. «Έχουμε φτιάξει πραγματικά μια διεθνή ομάδα στην καρδία της Ελλάδας», σχολίασε η ίδια ενώ πρόσθεσε πως το 75% των εργαζομένων δουλεύει από το σπίτι.

Ακόμα, η διευθύνουσα σύμβουλος της TP Greece τόνισε ότι η εταιρεία εξυπηρετεί πάνω από 140 αγορές, ενώ τα έσοδα της το 2024 έφτασαν τα 464,3 εκατ. ευρώ.

«Από τη μυθολογία στην τεχνολογία -αυτή είναι η νέα ιστορία της Ελλάδας και είμαστε πολύ περήφανοι που βοηθάμε σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Foucteau κλείνοντας την παρουσίαση.