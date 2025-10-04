#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το νέο προφίλ της TP Greece που έκανε τζίρο 464 εκατ. ευρώ

Η εξέλιξη της εταιρείας από ένα παραδοσιακό call center σε ψηφιακό συνεργάτη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η λειτουργία του Innovation Lounge. Ξεπέρασε τις 12.000 το προσωπικό στην Ελλάδα.

Το νέο προφίλ της TP Greece που έκανε τζίρο 464 εκατ. ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 4 Οκτωβρίου 2025 - 08:07

Σε νέα εποχή έχει εισέλθει η TP Greece, η οποία έχει εξελιχθεί από ένα παραδοσιακό call center σε ψηφιακό συνεργάτη (digital partner) κάθε επιχείρησης για υπηρεσίες υψηλής αξίας (High-Value Services), όπως επισήμανε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Charlotte Foucteau, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τους δημοσιογράφους.

Όπως ειπώθηκε, αυτή η κατεύθυνση αποτυπώνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της, από το ταξίδι του πελάτη (customer journey), που περιλαμβάνει B2B και B2C pre-sales και after-sales υποστήριξη, έως προηγμένες business, digital και data υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κα Foucteau παρουσίασε το Innovation Lounge, έναν νέο χώρο στο ASSOS Business Park στον Πειραιά, που φιλοξενεί πελάτες, συνεργάτες και ομάδες της TP Greece.

Τι προσφέρει το Innovation Lounge

«H TP εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι ένας απλός πάροχος υπηρεσιών. Είναι ο digital partner της κάθε εταιρείας, αυτός που σχεδιάζει και υλοποιεί end-to-end λύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Το Innovation Lounge εκφράζει αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, καθώς συνδυάζει τεχνολογία, εκπαίδευση και συνεργασία σε ένα περιβάλλον όπου οι ιδέες γίνονται πράξη», δήλωσε η κ. Foucteau.

«Είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος για τους ανθρώπους μας για να ξεπεράσουν τον φόβο της Τεχνητής Νοημοσύνης και να μπορούν να κάνουν το upskilling», συμπλήρωσε η ίδια.

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Χριστοφορίδης, CTO της TP Greece, ανέφερε: «Το Innovation Lounge μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε στους πελάτες μας πρακτικές εφαρμογές AI –από data analytics έως λύσεις αυτοματοποίησης– πάντα με το ανθρώπινο στοιχείο να καθοδηγεί τη χρήση τους. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο η τεχνολογική πρόοδος, αλλά η δημιουργία εμπειριών που συνδυάζουν ταχύτητα, ακρίβεια και ουσιαστική σύνδεση».

Σημειώνεται ότι τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ανέλαβε η YARD, ένα δημιουργικό γραφείο που ειδικεύεται στην ανάπτυξη βιωματικών έργων και τεχνολογιών με έμφαση στο storytelling και τις μοναδικές εμπειρίες.

«Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην ανάγκη για έναν χώρο που δεν είναι μόνο όμορφος αλλά και λειτουργικός. Θέλαμε να υποστηρίξουμε τη συνεργασία, τη συνδημιουργία και την παρουσίαση σύνθετων λύσεων με τρόπο απλό και βιωματικό. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που ζωντανεύει μέσα από τη χρήση του και εξελίσσεται μαζί με την εταιρεία και τους ανθρώπους της», σχολίασαν οι Όλγα Μαυροειδή και Δημήτρης Αλεξόπουλος από τη YARD.

Η συνολική εικόνα της TP Greece

Δίνοντας την συνολική εικόνα για την TP Greece σήμερα, η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας υπογράμμισε πως η εταιρεία μετρά πάνω από 12.000 εργαζομένους, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.

Σύμφωνα με την κ. Foucteau εντός της εταιρείας ομιλούνται 42 γλώσσες, ενώ διαθέτουν εργαζομένους από 110 εθνικότητες. «Έχουμε φτιάξει πραγματικά μια διεθνή ομάδα στην καρδία της Ελλάδας», σχολίασε η ίδια ενώ πρόσθεσε πως το 75% των εργαζομένων δουλεύει από το σπίτι.

Ακόμα, η διευθύνουσα σύμβουλος της TP Greece τόνισε ότι η εταιρεία εξυπηρετεί πάνω από 140 αγορές, ενώ τα έσοδα της το 2024 έφτασαν τα 464,3 εκατ. ευρώ.

«Από τη μυθολογία στην τεχνολογία -αυτή είναι η νέα ιστορία της Ελλάδας και είμαστε πολύ περήφανοι που βοηθάμε σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Foucteau κλείνοντας την παρουσίαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η IDEAL Technology εγκαινιάζει το Authorized Training Center της Fortinet

Στα ύψη τα κέρδη 6μηνου των εταιρειών πληροφορικής

Συμφωνία-μαμούθ: Η OpenAI ρίχνει δισ. στην AMD

Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΕ αναλύθηκε στη συνάντηση Μητσοτάκη-Virkkunen

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο