Alumil: Υλοποιήθηκαν τα έργα Taberner House & Woodberry Down στο Λονδίνο

H ALUMIL ενίσχυσε την παρουσία της στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου με δύο κορυφαία έργα στα οποία συμμετείχε με συστήματά της, το Taberner House και το Woodberry Down, που έχουν ολοκληρωθεί.

Taberner House

Σχεδόν 15 χιλιόμετρα νότια από το κέντρο του Λονδίνου, στο Croydon, έχει κατασκευαστεί το Taberner House, ένα project που φέρει την υπογραφή του βραβευμένου αρχιτεκτονικού γραφείου AHMM. Έχουν ανεγερθεί 4 μεγάλα κτίρια - μεταξύ των οποίων και ένας ουρανοξύστης 32 ορόφων - που στεγάζουν 513 κατοικίες προς αγορά και ενοικίαση, καθώς και εμπορικούς χώρους.

Ακολουθώντας υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές σύμφωνα πάντα με τα British Standards (bs), στα 4 κτίρια έχουν εγκατασταθεί προηγμένα θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου της ALUMIL, που προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, κορυφαία επίπεδα ηχομείωσης, εξαιρετικές επιδόσεις υδατοστεγανότητας και ευκολία διέλευσης, χάρη στο χαμηλό κατωκάσι. Το Taberner House, σε μια σημαντική περιοχή του Λονδίνου, είναι ένα σύγχρονο οικιστικό συγκρότημα - σημείο αναφοράς, καθώς προσφέρει κατοικίες που βελτιώνουν, μέσω της σχεδίασης και των παροχών τους, τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσης.

Woodberry Down

Τα συστήματα της ALUMIL τοποθετήθηκαν στο Woodberry Down, ένα project που έχει αναπτυχθεί σε έκταση 64 στρεμμάτων στο Λονδίνο, ενσωματώνοντας περισσότερες από 5.500 σύγχρονες κατοικίες που εναρμονίζονται με τις δύο τεχνητές λίμνες και το φημισμένο Finsbury Park.

Το ανοιγόμενο σύστημα υψηλών επιδόσεων SMARTIA S77, το οποίο διαθέτει πιστοποίηση για παθητικά κτίρια, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των θερμομονωτικών του ιδιοτήτων, καθώς, επίσης, αυξημένη ασφάλεια και ηχομείωση, αποτέλεσε την ιδανική λύση για τις θερμομονωτικές ανάγκες του Woodberry Down.

Το έργο προσφέρει ένα γαλήνιο «καταφύγιο» μέσα στο πολύβουο τοπίο της πόλης και αποσκοπεί να διαμορφώσει από το μηδέν μια βιώσιμη και ενεργή κοινότητα. Η δε στρατηγική τοποθεσία του (Ζώνη 2) διασφαλίζει ότι οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το κεντρικό Λονδίνο.

Η συμμετοχή της ALUMIL στα δύο συγκεκριμένα έργα, πιστοποιεί τη δυνατότητά της να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό και να ανταποκρίνεται σε διεθνή projects αυστηρών προδιαγραφών που υλοποιούνται σε ιδιαίτερα απαιτητικές αγορές όπως είναι αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.