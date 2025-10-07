Νέο «χτύπημα» στο τουριστικό project 53,3 εκατ. της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο

Έναν ακόμη σκόπελο θα κληθεί να ξεπεράσει η ΕΚΤΕΡ, προκειμένου να υλοποιήσει τη δεύτερη τουριστική επένδυσή της, ύψους 53,3 εκατ. ευρώ, που έχει δρομολογήσει στην Πάρο.

Λίγες μόνο ημέρες μετά το ανάχωμα που έστησε ο δήμος Πάρου, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάρου (ΔΕΥΑΠ) αποφάσισε τη μη παροχή υδροδότησης και αποχέτευσης στη σχεδιαζόμενη ξενοδοχειακή μονάδα της ΕΚΤΕΡ στις Κολυμπήθρες Νάουσας για «λόγους τεχνικής αδυναμίας στην παρούσα φάση αλλά και λόγω της ισχύουσας ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου».

Σημειωτέον ότι το δημοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει ομόφωνα περί πιστής εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και κατάργησης μεταγενέστερων νομοθετημάτων που το αλλοιώνουν, δεδομένου ότι η υπό εξέταση επένδυση εμπίπτει στις ρυθμίσεις που το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να μην επιτρέπονται.

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα που είχε υποβάλει το 2022 η ΕΚΤΕΡ αφορούσε τις ανάγκες του ξενοδοχείου, το οποίο «θα χρειαζόταν 198m³ ημερησίως νερό από το δίκτυο ύδρευσης, στο μέγιστο της ζήτησης, θα έστελνε στο δίκτυο αποχέτευσης περίπου 159 m³, ενώ θα χρειαζόταν και περίπου 159 m³ νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας από τη γειτονική ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) για άρδευση του περιβάλλοντος χώρου».

H επιχειρηματολογία

Όπως τόνισε στη συνεδρίαση της Υπηρεσίας ο διευθυντής της ΔΕΥΑΠ, «από τεχνικής απόψεως, σήμερα ισχύει ακριβώς ό,τι και το 2022», εξηγώντας πως δεν μπορεί να υδροδοτηθεί η νέα αυτή επένδυση, αν δεν υλοποιηθούν σοβαρές αναβαθμίσεις στις υποδομές ύδρευσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, «απαιτείται η ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας μονάδας αφαλάτωσης στο Κρωτήρι, για να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού. Παράλληλα πρέπει να κατασκευαστεί νέο δίκτυο διανομής, με αγωγούς μεγαλύτερης διαμέτρου, που θα δίνει τη δυνατότητα να μεταφερθεί το νερό στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο χωροταξικά βρίσκεται στο τέρμα του δικτύου, χωρίς να προκαλέσει πρόβλημα στην υπόλοιπη περιοχή».

Υποστηρικτικά στην επιχειρηματολογία του ο διευθυντής της ΔΕΥΑΠ ανέφερε ότι η ΕΕΛ Νάουσας που γειτνιάζει με το οικόπεδο που σχεδιάζεται η νέα επένδυση, δεν έχει ακόμη συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ.

«Η μονάδα αφαλάτωσης είναι υπό κατασκευή, αλλά υπάρχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση, όπως ήδη έχει συζητηθεί εκτενώς σε προηγούμενες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, οπότε υπάρχουν αμφιβολίες αν πράγματι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη χρονιά (σ.σ.: 2026)», επισημαίνει, ενώ αναφερόμενος στην εισηγμένη εταιρεία που έχει στα σκαριά το project, τόνισε:

«Για το έργο ανακατασκευής του δικτύου ύδρευσης, η Τ.Υ. της ΔΕΥΑΠ έχει εκπονήσει οριστική μελέτη για ένα έργο άνω των 2.000.000 ευρώ, αλλά αναζητούνται κονδύλια για την υλοποίησή του. Η ίδια η ΕΚΤΕΡ είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσει το έργο, προφορικά όμως, χωρίς κάποια δέσμευση».

Κατά της επένδυσης τάχθηκαν και άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ, που χαρακτήρισαν το θέμα και «πολιτικό», επισημαίνοντας πως διαφωνούν «με αυτού του είδους τις επενδύσεις που επιβάλλονται από την κεντρική διοίκηση στις τοπικές κοινωνίες, χωρίς καν να προηγηθεί διαβούλευση και ενάντια στην βούληση των κατοίκων». Τόνισαν, δε, πως τέτοιου είδους επενδύσεις αλλάζουν τον χαρακτήρα του νησιού.

Το «φρένο» του δήμου

Προ ημερών με απόφασή του και ο δήμος Πάρου είχε ταχθεί κατά της επένδυσης της ΕΚΤΕΡ, διατυπώνοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας της ενστάσεις του για την υλοποίηση του project που σχεδιάζει η εισηγμένη κατασκευαστική από το 2019.

Με τη σχετική απόφαση, ανατέθηκε σε δικηγόρο η σύνταξη και υποβολή υπομνήματος προς το αρμόδιο τμήμα και εισηγητή του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), που προτάθηκε από την ΕΚΤΕΡ για την περιοχή ιδιοκτησίας της, «διατυπώνοντας τις απόψεις του δήμου Πάρου, που κατά βάση ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή έχοντας εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία».

Υπενθυμίζεται πως το 2023 το ανώτατο δικαστήριο είχε ανακόψει την πορεία της νέας επένδυσης της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο, κρίνοντας ότι η έγκριση του Κεντρικού Πολεοδομικού Συμβουλίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη.

Σημειώνεται ότι κατά της επένδυσης, πέραν του δήμου, έχουν στραφεί κατά καιρούς κάτοικοι του νησιού και σύλλογοι Παριανών.

Η επένδυση των 53,3 εκατ. ευρώ

H εν λόγω επένδυση συνιστά το δεύτερο project της ΕΚΤΕΡ στο κυκλαδίτικο νησί, όπου έχει αναπτύξει το πολυτελές resort Summer Senses στη Μάρπησσα, το οποίο το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατέγραψε κύκλο εργασιών 1,1 εκατ. ευρώ, με αναμενόμενα ετήσια έσοδα περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το έργο που προσπαθεί να ξεμπλοκάρει η εισηγμένη, προβλέπεται η κατασκευή ενός πεντάστερου ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδηματικού προφίλ.

Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη τουριστικών κατοικιών, μονώροφων και διώροφων, που θα λειτουργούν ως τουριστικά ακίνητα δεύτερης κατοικίας, ενώ βάσει σχεδιασμού, θα κατασκευαστεί μια οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση πολυτελούς διαβίωσης (glamping). Η ζώνη του glamping θα προσφέρει μία εναλλακτική μορφή φιλοξενίας, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις τουρισμού.

Στους στόχους της εισηγμένης για το β’ εξάμηνο του 2025, όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της εταιρείας, είναι η οριστικοποίηση των δεδομένων για την ανάπτυξη του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στις Κολυμπήθρες Πάρου.