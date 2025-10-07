Συνεργασία της Meliá Hotels International με τα MiM Hotels του Λιονέλ Μέσι

Η Meliá Hotels International και τα MiM Hotels, το boutique hospitality brand που ανήκει στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό θρύλο Λιονέλ Μέσι, ανακοίνωσαν συνεργασία, σύμφωνα με την οποία η Meliá θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των MiM Hotels από την 1η Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το χαρτοφυλάκιο MiM περιλαμβάνει έξι boutique ξενοδοχεία σε κορυφαίους προορισμούς της Ισπανίας - συμπεριλαμβανομένων των Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza και Baqueira Beret - καθώς και της Ανδόρας. Κάθε ξενοδοχείο φέρει το προσωπικό στίγμα του Μέσι στην πολυτελή φιλοξενία, με αποκλειστικά στοιχεία όπως η “Messi Suite” και signature αναμνηστικά, όπως ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του Ballon d’Or. Τα ξενοδοχεία αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας σε εμβληματικές τοποθεσίες, καθιστώντας την ενσωμάτωσή τους στη Meliá Collection απόλυτα αρμονική. Η λειτουργία τους θα γίνει με βάση συμφωνία μίσθωσης.

Με 26 ξενοδοχεία ήδη σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη σε περισσότερες από 12 χώρες, η Meliá Collection συγκεντρώνει ανεξάρτητα ξενοδοχεία που διατηρούν τη μοναδική τους ταυτότητα, ενώ παράλληλα επωφελούνται από την παγκόσμια εμβέλεια, τα brand standards και την εμπειρία της Meliá. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει στα MiM Hotels να διατηρήσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, αποκτώντας παράλληλα πρόσβαση στις διεθνείς πλατφόρμες διανομής και στα προγράμματα επιβράβευσης της Meliá.

Ένα boutique χαρτοφυλάκιο που χαρακτηρίζεται από exclusivity και ποικιλομορφία

Τα MiM Hotels είναι γνωστά για τον εκλεπτυσμένο, σύγχρονο σχεδιασμό τους, δημιουργημένο από καταξιωμένους interior designers, όπως οι Luis Bustamante και Lázaro Rosa-Violán. Κάθε ξενοδοχείο συνδυάζει προνομιακές τοποθεσίες με ισχυρή δέσμευση για βιωσιμότητα και ευεξία. Προσαρμοσμένα για απαιτητικούς ταξιδιώτες, τα MiM Hotels προσφέρουν εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και προσεγμένες εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων signature γαστρονομικών concepts. Σε επιλεγμένους προορισμούς - όπως η Baqueira, η Ανδόρα και το Sotogrande - ο βραβευμένος με με αστέρι Michelin Chef, Nandu Jubany, προσφέρει τη μοναδική γαστρονομική του προσέγγιση, συνδυάζοντας τοπικά υλικά με αργεντίνικες επιρροές, σε ένα χαλαρό αλλά εκλεπτυσμένο στυλ εμπνευσμένο από το εστιατόριό του, HINCHA.

Η ευεξία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εμπειρίας MiM, με χώρους σχεδιασμένους με προσοχή που περιλαμβάνουν υδροθεραπευτικά προγράμματα, εξατομικευμένες θεραπείες σε ήρεμο περιβάλλον για ολιστική χαλάρωση. Σε προορισμούς όπως το Sotogrande, η Baqueira Beret και η Ανδόρα, η εμπειρία ευεξίας ενισχύεται από υπαίθριες δραστηριότητες, όπως γκολφ, σκι και πεζοπορία.

Κάθε ξενοδοχείο MiM ξεχωρίζει για το στυλ και τη θέση του στην αγορά, με κατηγοριοποίηση που περιλαμβάνει ξενοδοχεία μόνο για ενήλικες, όπως τα MiM Mallorca, MiM Sitges και MiM Ibiza, και οικογενειακές επιλογές στην Ανδόρα, το Sotogrande και τη Baqueira Beret. Ορισμένα ξενοδοχεία διαθέτουν επίσης εγκαταστάσεις για μικρής κλίμακας επαγγελματικές συναντήσεις, συνέδρια και ομαδικές εκδηλώσεις. Όλες οι ιδιοκτησίες MiM φέρουν πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για βιώσιμες πρακτικές κατασκευής, που έχει αναπτυχθεί από το U.S. Green Building Council.

Ο Gabriel Escarrer Jaume, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Meliá Hotels International, σχολίασε:

«Η δύναμη αυτής της συνεργασίας βασίζεται στον αρμονικό συνδυασμό των μοναδικών στοιχείων των MiM Hotels με τη Meliá Collection. Και οι δύο πλευρές μοιράζονται κοινή φιλοσοφία και προσφέρουν μια ισχυρή πρόταση αξίας για τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες, εμπνευσμένη από το παγκόσμιο icon, Λιονέλ Μέσι, και την αποδεδειγμένη εμπειρία μιας κορυφαίας ομάδας στον χώρο της φιλοξενίας, όπως η Meliá».