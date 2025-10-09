Μαζεύει... γνωμοδοτήσεις το τουριστικό big project των Αράβων στην Ερμιόνη

Ένα βήμα πιο κοντά στην εκκίνηση βρίσκεται το project, ύψους 250 εκατ. ευρώ, που έχει δρομολογήσει η βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι στην Ερμιόνη Αργολίδας, έπειτα από μία ακόμη θετική γνωμοδότηση -υπό όρους- που συγκέντρωσε η επένδυση.

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την έγκριση με Προεδρικό Διάταγμα του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) που προβλέπει την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στην Πετροθάλασσα της Ερμιονίδας και συνιστά ένα κομβικό σημείο για την εκκίνηση του έργου, η περιφερειακή επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωμοδότησε θετικά επί της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

«Το υπό μελέτη ακίνητο βρίσκεται εκτός περιοχών Natura, εκτός καταφυγίων άγριας ζωής, εκτός τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εκτός περιοχών προστασίας της φύσης, εκτός υγρότοπων - υδροβιότοπων, σε μεγάλη απόσταση από διατηρητέα μνημείο της φύσης, εκτός ορίων οικισμών ΠΕΡΠΟ, οικοδομικών συνεταιρισμών και περιοχών β’ κατοικίας», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σχετική απόφαση.

Πάντως, η γνωμοδότηση συνοδεύεται από μια σειρά όρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου που ονομάζεται Scarlet Beach Resort & Spa. Μεταξύ αυτών ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, τις θέσεις των εργοταξίων και την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την κατασκευή του έργου.

«Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για τον περιορισμό ενδεχόμενης ρύπανσης σε περίπτωση ατυχήματος (διαρροή λιπαντικών, καυσίμων κ.λπ.) κατά την κατασκευή του έργου», αναφέρεται σε άλλο σημείο, ενώ επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι «για τη διαβροχή των υλικών κατασκευής σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση θαλασσινού νερού όπως προτείνεται στη ΜΠΕ».

Η επένδυση

Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε τον περασμένο Ιούλιο, το έργο θα υλοποιηθεί σε μια έκταση 217,5 στρεμμάτων, στην οποία λειτουργούσε το Ermioni Club, με τον συντελεστή δόμησης να καθορίζεται στο 0,12 στο σύνολο της ζώνης ανάπτυξης του ΕΣΧΑΣΕ, ενώ το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 10,75 μέτρα για το ξενοδοχείο και σε 7,50 μέτρα για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ και το εγκεκριμένο ΕΣΧΑΣΕ, προτείνονται η κατασκευή και λειτουργία ενός σύνθετου τουριστικού καταλύματος, δυναμικότητας 388 κλινών, και η χωροθέτηση νέας μαρίνας μπροστά στο ακίνητο, η οποία δύναται να φιλοξενήσει έως 13 σκάφη με μέγιστο μήκος έως 40 μέτρων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στο ξενοδοχειακό συγκρότημα θα αναπτυχθούν, μεταξύ άλλων, χώροι εστίασης, γυμναστήριο, συνεδριακοί χώροι, εμπορικά καταστήματα και κέντρο θαλασσοθεραπείας.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο τουριστικό κατάλυμα θα φέρει την υπογραφή της Waldorf Astoria, ενός εκ των πολυτελών brands της Hilton.

Η λειτουργία του θέρετρου εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει πάνω από 320 εποχικές θέσεις εργασίας για 7 μήνες, από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, ενώ προβλέπεται και η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, περίπου το 25% του απαιτούμενου κεφαλαίου για την υλοποίηση της επένδυσης θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές νεών μετρητών, ενώ περίπου το 75% θα καλυφθεί από εξωτερική χρηματοδότηση με μακροπρόθεσμο δανεισμό από τον μέτοχο.

Ποιος βρίσκεται πίσω από το project

Ιθύνων νους του συγκεκριμένου έργου είναι ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν, γνωστός στις χώρες του Κόλπου για την έντονη επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι η Scarlet Beach Α.Ε. συνδέεται με την International Holding Company, τον επενδυτικό βραχίονα της βασιλικής οικογένειας του Εμιράτου, πρόεδρος της οποίας είναι ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν.

Το Royal Group έχει τον έλεγχο της International Holding Company και είναι ουσιαστικά ένας όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων που έχει υπό την ομπρέλα του περισσότερες από 60 εταιρείες.

Η International Holding Company (IHC) από την άλλη, με δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την αλιεία και το real estate μέχρι την υγειονομική περίθαλψη, τη βιομηχανία και την τεχνολογία, διαθέτει πάνω από 400 θυγατρικές σε πέντε ηπείρους. Σήμερα η IHC έχει ενεργητικό ύψους περίπου 109,4 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2024 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Αμπού Ντάμπι.

Οι… λοιπές δραστηριότητες

Εκτός από τον κλάδο φιλοξενίας στον οποίο επενδύει, οι πληροφορίες θέλουν τον Άραβα κροίσο να αναπτύσσει το δικό του χαρτοφυλάκιο και στον τομέα του ελαιολάδου με όχημα την «Olivian Groves Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».

Υπενθυμίζεται ότι ο βαθύπλουτος σεΐχης φέρεται να έχει αποκτήσει κατά το παρελθόν σε πλειστηριασμό ένα πενταώροφο γωνιακό ακίνητο στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, το οποίο ανήκε στον πρώην μεγαλοεπενδυτή Γιάννη Τζιβέλη, ενώ τον Δεκέμβριο του 2022 η επενδυτική εταιρεία Alpha Dhabi Holding, μία από τις θυγατρικές της International Holding Company, ανακοίνωσε ότι απέκτησε μερίδιο στον όμιλο Nammos.