Intralot: Τα ποσοστά Soohyung Kim, Σωκράτη Κόκκαλη και Intracom μετά την ΑΜΚ

Η «INTRALOT» κατόπιν (i) των από 10 Οκτωβρίου 2025 γνωστοποιήσεων που έλαβε από (α) τον κ. Soohyung Kim, (β) την εταιρεία “Acme Amalgamated Holdings, LLC” και (γ) τις εταιρείες “PE Sub Holdings, LLC” και “Premier Entertainment Sub, LLC”, και (ii) των από 09 Οκτωβρίου 2025 γνωστοποιήσεων που έλαβε από τον κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, τις εταιρείες «K-SYSTEMS» και «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», καθώς και την εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σχετικά με μεταβολές επί των δικαιωμάτων ψήφου αυτών επί μετοχών της Εκδότριας κατόπιν της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της INTRALOT και της πίστωσης των νέων μετοχών, γνωστοποιεί ότι, στις 9 Οκτωβρίου 2025:

1. (α) η “PE Sub Holdings, LLC”, άμεση θυγατρική της “Premier Entertainment Sub, LLC” και έμμεση θυγατρική της “Bally’s Corporation”, η οποία ελέγχεται έμμεσα από την “Acme Amalgamated Holdings, LLC” και απώτατα από τον κ. Soohyung Kim (όπως αναφέρεται κατωτέρω), απέκτησε 592.707.281 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας και τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 31,733% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, και

(β) η “Premier Entertainment Sub, LLC”, άμεση μητρική της “PE Sub Holdings, LLC”, απέκτησε συνολικά 873.707.073 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας και τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 46,777% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ως εξής:

(i) άμεσα 280.999.792 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας και τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 15,044% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, και

(ii) έμμεσα (μέσω της PE Sub Holdings, LLC) 592.707.281 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας και τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 31,733% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

Τα ανωτέρω ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου έρχονται να προστεθούν (α) στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 2,423% (αντιστοιχούν σε 45.265.832 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας) που κατέχει ήδη άμεσα η “PE Sub Holdings, LLC” και (β) στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 8,688% (αντιστοιχούν σε 162.269.046 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας) που κατέχει ήδη άμεσα η “CQ Lottery LLC”, ομοίως έμμεση θυγατρική της “Βally’s Corporation”, η οποία ελέγχεται έμμεσα από την “Acme Amalgamated Holdings, LLC” και απώτατα από τον κ. Soohyung Kim (όπως αναφέρεται κατωτέρω).

Ως εκ τούτου, συνεπεία των ανωτέρω αποκτήσεων μετοχών από την “PE Sub Holdings, LLC” και την “Premier Entertainment Sub, LLC”, ο κ. Soohyung Kim κατέχει έμμεσα 1.081.241.951 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στο 57,888% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας μέσω της κάτωθι αλυσίδας ελεγχόμενων από τον ίδιο εταιρειών:

• Ο κ. Soohyung Kim ελέγχει το 99,99% του κεφαλαίου της “Acme Amalgamated Holdings, LLC”,

• Η “Acme Amalgamated Holdings, LLC” ελέγχει: (α) το 90,625% του κεφαλαίου της “Standard General Management, LLC”, (β) το 90,625% του κεφαλαίου της “Standard General Holdings L.P.”, (γ) το 99,1% του κεφαλαίου της “Standard General GP LLC” (19,1% άμεσα και 80% έμμεσα μέσω της “Standard General Management, LLC”) και (δ) το 99,1% του κεφαλαίου της “Standard General L.P.” (19,1% άμεσα και 80% έμμεσα μέσω της “Standard General Holdings L.P.”),

• Η “Standard General GP LLC” ασκώντας την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης δυνάμει σχετικής σύμβασης, ελέγχει την “Standard General Master Fund II L.P” και την “Standard General Master Fund L.P”,

• Η “Standard General L.P.”, ασκώντας την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης δυνάμει σχετικής σύμβασης, ελέγχει την “ESPG Master SPC Ltd. – Segregated Portfolio A”,

• Η “Standard General Master Fund II L.P” και η “Standard General Master Fund L.P” ελέγχουν από κοινού το 55,90% του κεφαλαίου της “Bally’s Holdco LLC” (πρώην “SG CQ Gaming LLC”) (54,86 % ελέγχεται από την “Standard General Master Fund II L.P” και 1,04% ελέγχεται από την “Standard General Master Fund L.P”),

• Η “ESPG Master SPC Ltd. – Segregated Portfolio A” ελέγχει το 78,17% του κεφαλαίου της “Standard RI Ltd.”,

• Η “Bally’s Holdco LLC” (πρώην “SG CQ Gaming LLC”) και η “Standard RI Ltd.” ελέγχουν από κοινού το 67,91% του κεφαλαίου της “Bally’s Corporation” (49,9% ελέγχεται από την “Bally’s Holdco LLC” και 18,01% ελέγχεται από την “Standard RI Ltd.”),

• Η “Bally’s Corporation” ελέγχει: (α) το 100% του κεφαλαίου της “The Queen Casino & Entertainment Inc.” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της “CQ Lottery LLC” και (β) το 100% του κεφαλαίου της “Premier Entertainment Parent, LLC” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της “Premier Entertainment Sub, LLC” η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 100% του κεφαλαίου της “PE Sub Holdings, LLC”.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές που φαίνονται στην ανωτέρω αλυσίδα ελεγχόμενων εταιρειών (συγκριτικά με τις από 1η Ιουλίου 2025 υποβληθείσες γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικών συμμετοχών) οφείλονται σε εσωτερικές αναδιοργανώσεις που έλαβαν χώρα από την 1η Ιουλίου 2025 μέχρι σήμερα.

2. το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη επί μετοχών INTRALOT διαμορφώνεται από προηγούμενο συνολικό ποσοστό (άμεσα και έμμεσα) 14,159% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας σε συνολικό ποσοστό (άμεσα και έμμεσα) 4,823% (δηλ. 90.085.010 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 1.867.802.694 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), εκ των οποίων άμεσα 0,044% (δηλ. 822.083 δικαιώματα ψήφου) και έμμεσα 4,779% (δηλ. 89.262.927 δικαιώματα ψήφου), μέσω της εταιρείας «Κ-GENERAL INVESTMENTS AND SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “K-SYSTEMS”), μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, η οποία ελέγχει:

α) την «ALPHACHOICE SERVICES LIMITED», το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της οποίας επί μετοχών INTRALOT διαμορφώνεται σε 4,594% (δηλ. 85.814.652 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 1.867.802.694 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), έναντι προηγούμενου ποσοστού 13,452%, κατόπιν απόκτησης 4.550.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και των αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της INTRALOT, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας,

β) την «CLEARDROP HOLDINGS LIMITED», το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της οποίας επί μετοχών INTRALOT διαμορφώνεται σε 0,185% (δηλ. 3.448.275 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 1.867.802.694 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), έναντι προηγούμενου ποσοστού 0,571%.

3. η εταιρεία υπό την επωνυμία «INTΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατέχει πλέον συνολικά 79.034.501 κοινές ονομαστικές μετοχές της INTRALOT, που αντιστοιχούν στο 4,231% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας (δηλαδή 79.034.501 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 1.867.802.694 δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας), έναντι προηγούμενου ποσοστού 10,00%, κατόπιν απόκτησης 18.600.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και των αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της INTRALOT, μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας.