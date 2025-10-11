Theon: Εξαγόρασε το 9,8% της Exosens αντί 268,7 εκατ.

Η Theon International κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τις επενδυτικές εταιρίες HLD Europe, Invest Prince Henri και Invest Gamma, που ανήκουν στην Groupe HLD (HLD), για την αγορά ποσοστού 9,8% της Exosens έναντι χρηματικού ανταλλάγματος ύψους 268,7 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 54 ευρώ ανά μετοχή.

Η Exosens είναι μια γαλλική εταιρεία που εξειδικεύεται σε τεχνολογίες αιχμής στον τομέα των ηλεκτροπτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ενίσχυσης φωτός, ανίχνευσης και απεικόνισης. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Theon θα καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Exosens, πίσω από τη Groupe.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την προϋπόθεση των ρυθμιστικών γνωστοποιήσεων σε επιλεγμένες χώρες και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2026.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι UBS Europe και Citibank Europe συμφώνησαν να παρέχουν προσωρινή χρηματοδότηση (bridge facility), η οποία προορίζεται να αναχρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού δανεισμού και νέας έκδοσης μετοχών, εντός των υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων των μετόχων, με στόχο τη διατήρηση μιας ισχυρής και ευέλικτης κεφαλαιακής δομής. Η UBS λειτούργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Theon , ενώ η Clifford Chance παρείχε νομικές συμβουλές.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Theon , σχολίασε: «Η Theon και η Exosens είναι στενοί εμπορικοί συνεργάτες εδώ και χρόνια, έχοντας αναλάβει σημαντικά έργα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η Theon παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της μακροχρόνιας εμπορικής συνεργασίας της με την Exosens , η οποία εξακολουθεί να διέπεται από τις υφιστάμενες συμβατικές συμφωνίες».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν τη σύναψη μακροχρόνιας συνεργασίας, ενώ στην τελευταία ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου ο Κριστιάν Χατζημηνάς είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες εξαγορές.