ΕΒΕΑ: Προειδοποιεί τα μέλη του για τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ

Τις εταιρείες, οι οποίες βάσει των στοιχείων του ΓΕΜΗ τελούν σε αναστολή καταχώρισης, καλεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) να προβούν στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, καθώς η συμμόρφωσή τους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, το αργότερο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026, η υπηρεσία ΓΕΜΗ οφείλει να προβεί στην επιβολή των διοικητικών κυρώσεων στους μη συνεπείς υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, δυνάμει των προβλεπόμενων διατάξεων στην οικεία ΚΥΑ.

Αναλυτικά, σε ανάρτηση του ΕΒΕΑ, στην ηλεκτρονική σελίδα του αναφέρονται τα εξής:

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 5985/14.07.2025 ανακοίνωσή του) ενημέρωσε το σύνολο των μελών του ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (με αριθμό 46982/2025 - ΦΕΚ Β/3542/08.07.2025) με τίτλο: «Καθορισμός κριτηρίων και ύψους των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 50 του Ν. 4919/2022 στους μη συνεπείς υπόχρεους εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και λοιπά σχετικά θέματα».

Η ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπει την από 01.01.2026 επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) για παραβάσεις του Ν. 4919/2022. Δυνάμει του άρθρου 20 της ΚΥΑ προβλέπεται μεταβατική περίοδος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εντός της οποίας κάθε υπόχρεος εγγραφής στο ΓΕΜΗ, όπως αυτός ορίζεται από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4919/2022 και του άρθρου 2 της ΚΥΑ, δύναται να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την νομοθεσία περί του ΓΕΜΗ, χωρίς να του επιβληθεί οποιαδήποτε διοικητική κύρωση.

Το ΕΒΕΑ, επανέρχεται, απευθυνόμενο προς τις εταιρείες, οι οποίες βάσει των τηρούμενων στοιχείων στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, τελούν σε αναστολή καταχώρισης (κατά το άρθρο 29 του Ν. 4919/2022). Η αναστολή αυτή οφείλεται στη διαπίστωση μίας ή περισσότερων εκ των ακολούθων περιπτώσεων παράβασης των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το Ν. 4919/2022 εκ μέρους των εν λόγω Εταιρειών, ήτοι:

δεν έχουν δημοσιεύσει εμπρόθεσμα στο ΓΕΜΗ τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, εφόσον απαιτείται

στο ΓΕΜΗ τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις, εφόσον απαιτείται παραμένουν χωρίς νόμιμη διοίκηση ή χωρίς εκκαθαριστές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες

ή χωρίς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες έχει ανασταλεί ή έχει απενεργοποιηθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους

ή έχει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους δεν έχουν προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης σε χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τη θέση τους, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης

σε χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τη θέση τους, για οποιονδήποτε λόγο, σε διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχουν προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του μετοχικού ή του εταιρικού του κεφαλαίου τους εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη νομοθεσία περί εταιρικού δικαίου

Συνεπώς, εφόσον συντρέχει για την εταιρεία, τουλάχιστον μία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, καλούνται όπως προβούν άμεσα στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την άρση της αναστολής και την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων σας στο ΓΕΜΗ.

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η Υπηρεσία ΓΕΜΗ οφείλει να προβεί στην επιβολή των διοικητικών κυρώσεων στους μη συνεπείς υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, δυνάμει των προβλεπόμενων διατάξεων στην οικεία ΚΥΑ.