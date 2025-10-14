Νέα ψηφιακή πιστωτική κάρτα από Εθνική Τράπεζα και Skroutz

Το Skroutz και η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία, παρουσιάζοντας τη νέα ψηφιακή πιστωτική κάρτα “Skroutz Plus Mastercard” ενισχύοντας έτσι έμπρακτα την παροχή σύγχρονων και ευέλικτων τραπεζικών λύσεων. Η “Skroutz Plus Mastercard”, προσφέρει στους κατόχους της μοναδικά προνόμια και επιβράβευση για κάθε συναλλαγή.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τα προνόμια που απολαμβάνουν οι Skroutz Plus χρήστες - κάτοχοι της κάρτας ποικίλλουν με τα σημαντικότερα να συνοψίζονται στα εξής:

2,5% επιβράβευση για κάθε αγορά μέσω της πλατφόρμας Skroutz.

0,5% επιβράβευση για οποιαδήποτε άλλη αγορά.

Εξαργύρωση των ευρώ επιβράβευσης Skroutz στις επόμενες αγορές μέσω Skroutz.

Άτοκες δόσεις.

Δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.

Η νέα πιστωτική κάρτα είναι αποκλειστικά ψηφιακή και διατίθεται μέσω του Digital Banking της Eθνικής Τράπεζας, επιτρέποντας την άμεση χρήση της για online αγορές, αλλά και σε φυσικά καταστήματα μέσω των ψηφιακών πορτοφολιών (wallets).

Η αίτηση για την απόκτηση της κάρτας είναι εξαιρετικά εύκολη και πραγματοποιείται είτε μέσω του app και του website της Skroutz είτε μέσω του Internet ή Mobile Banking της Eθνικής Τράπεζας.

Ο Κώστας Κοντογιάννης, CFO της Skroutz δήλωσε σχετικά:

“Με την Skroutz Plus Mastercard συνεχίζουμε να προσφέρουμε μια εύκολη, γρήγορη, ολοκληρωμένη και εν προκειμένω επωφελή αγοραστική εμπειρία. Μαζί με την Eθνική Τράπεζα δίνουμε τη δυνατότητα στους Skroutz Plus χρήστες μας, παλιούς και νέους να κερδίζουν περισσότερα σε κάθε τους καθημερινή συναλλαγή ενώ την ίδια στιγμή να απολαμβάνουν την απλότητα και την ασφάλεια που πρεσβεύει η Skroutz.”

Η Χριστίνα Θεοφιλίδη, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Eθνικής Τράπεζας δήλωσε σχετικά:

“Η στρατηγική συνεργασία μας με τη Skroutz και η δημιουργία της νέας ψηφιακής πιστωτικής κάρτας Skroutz Plus Mastercard" επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Eθνικής Τράπεζας να προσφέρει καινοτόμες λύσεις που αυξάνουν τις επιλογές των πελατών και μεγιστοποιούν την αξία των συναλλαγών τους. Με αυτή την κάρτα, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών σήμερα, ενισχύοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις αγορές τους με ασφάλεια, ευελιξία και ανταγωνιστικά προνόμια”.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάρτα “Skroutz Plus Mastercard” και τα προνόμια που προσφέρει μπορείτε να βρείτε στο skroutz.gr και στο nbg.gr.