Ideal Holdings: Τα ντεσού στο 4ετές business plan

Η διοίκηση της Ideal Holdings παρουσίασε προχθές στους αναλυτές το νέο τετραετές business plan της εισηγμένης και χθες τόσο ο πρόεδρος της Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, όσο και ηγετικά στελέχη του ομίλου (Πάνος Βασιλειάδης CEO της Ideal Συμμετοχών, Νικήτας Ποθουλάκης CEO στην Μπάρμπα Στάθης και Δημοσθένης Μπούμης CEO της Αττικά Πολυκαταστήματα) απάντησαν σε σειρά ερωτημάτων στο πλαίσιο σχετικής συνέντευξης τύπου.

Ειδικότερα, με βάση το νέο business plan, το προσαρμοσμένο EBITDA των τριών βασικών θυγατρικών εταιρειών της Ideal Holdings (Byte, Αττικά Πολυκαταστήματα και Μπάρμπα Στάθης) από 54,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, αναμένεται φέτος στα 58 εκατ. (προ φόρων αποτέλεσμα άνω των 30 εκατ. ευρώ) και το 2028 στα 81 εκατ. ευρώ, χωρίς στο τελευταίο ποσό να συμπεριλαμβάνεται οποιαδήποτε νέα κίνηση εξαγοράς.

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις των εταιρειών αυτών τα επόμενα χρόνια θα κυμανθούν στα 70 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτών, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις η διοίκηση του ομίλου, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

Σε ότι αφορά τις επιδιωκόμενες εξαγορές, υπάρχει «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ και θα επιδιωχθεί μια «μικρή» (συμπληρωματική) εξαγορά στον κλάδο πληροφορικής, καθώς και η απόκτηση μιας παραγωγικής μονάδας που θα δημιουργεί συνέργειες με την Μπάρμπα Στάθης. Η διοίκηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για εξαγορά βιομηχανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται σε άλλους κλάδους. Ο όμιλος βρίσκεται σε συζητήσεις με άλλες εταιρείες και εκτιμάται ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ή μέχρι και το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς κάποιο deal θα οριστικοποιηθεί και ανακοινωθεί. Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα η Ideal Holdings, στόχος κάθε εξαγοράς είναι η επίτευξη είτε εσωτερικού βαθμού αποδοτικότητας (IRR) τουλάχιστον 15%, είτε ο διπλασιασμός του τιμήματος κατά τη στιγμή της πώλησής της.

Εκτιμήσεις για το 2028

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις για την πορεία των θυγατρικών εταιρειών, σύμφωνα με το business plan που ανακοίνωσε η εισηγμένη: