Tο τετραετές business plan της Ideal, κινήσεις για εξαγορές

Ισχυρή άνοδο οικονομικών επιδόσεων προβλέπει για τις θυγατρικές της εταιρείες η Ideal Holdings, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες στους αναλυτές, στο πλαίσιο της «ημέρας επενδυτών».

Παράλληλα, η διοίκηση του εισηγμένου ομίλου αναφέρθηκε σε δύναμη πυρός της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ που θα μπορούσε να διατεθεί για εξαγορές άλλων επιχειρήσεων, αλλά και για πολιτική χρηματικών διανομών η οποία θα αντιστοιχεί γύρω στο 40%-50% των ετήσιων κερδών, συν ενδεχομένως ένα επιπλέον ποσό σε περίπτωση πώλησης κάποιας θυγατρικής.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για την πορεία των θυγατρικών εταιρειών:

Η Μπάρμπα Στάθης αναμένεται να ανεβάσει φέτος τις πωλήσεις της από τα 121 στα 128 εκατ. και το 2028 στα 165 εκατ. ευρώ. Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις μιλούν για προσαρμοσμένο EBITDA από τα 14 εκατ. πέρυσι, στα 15 εκατ. φέτος και στα 23 εκατ. το 2028. Σε ό,τι αφορά τα προ φόρων κέρδη προβλέπεται ότι θα σημειωθεί φετινή επίδοση 8 εκατ., η οποία θα εκτιναχθεί στα 15 εκατ. το 2028.

Με άλλα λόγια, το προσαρμοσμένο EBITDA των τριών βασικών θυγατρικών εταιρειών της Ideal Holdings από 54,8 εκατ. ευρώ πέρυσι, αναμένεται φέτος στα 58 εκατ. και το 2028 στα 81 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτών, η διοίκηση του εισηγμένου ομίλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων:

Στο πρόγραμμα των επιδιωκόμενων εξαγορών , καθώς υπάρχει χρηματοδοτική δύναμη πυρός της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ (διαθέσιμα 85 εκατ., 200 εκατ. που μπορούν να αντληθούν από την ΟΗΑ και δυνατότητα μόχλευσης άλλων 120 εκατ. ευρώ).

Τέλος, το σημείο που τόνισε η διοίκηση της Ideal και ικανοποίησε τους αναλυτές είναι πως δεν θα βλέπουν την εισηγμένη ως εταιρεία συμμετοχών αλλά ως private equity, πράγμα που σημαίνει πως δεν θα πρέπει να εκπλήσσονται όταν βλέπουν πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών κάτω από συμφέρουσες συνθήκες και αποτιμήσεις.