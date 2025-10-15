Νέα υπηρεσία Wolt: Αποστολή και παραλαβή πακέτων μέσω της εφαρμογής

Μια νέα υπηρεσία που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να στείλει ή να παραλάβει μικρομεσαία δέματα εύκολα, γρήγορα και με αξιοπιστία, μέσω της εφαρμογής της παρουσιάζει η Wolt. Διαθέσιμη από τις 20 Οκτωβρίου σε όλη την Ελλάδα, η υπηρεσία απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές όσο και σε επιχειρήσεις, καλύπτοντας καθημερινές ανάγκες μεταφοράς, από έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα μέχρι προϊόντα online αγορών ή δώρα.

Η διαδικασία είναι απλή: ο αποστολέας επιλέγει την κατηγορία «Πακέτα» εντός της εφαρμογής, καταχωρεί το σημείο παραλαβής, τη διεύθυνση παράδοσης, και το εκτιμώμενο μέγεθος και βάρος του πακέτου και ένας συνεργάτης-διανομέας παραλαμβάνει το δέμα και το παραδίδει απευθείας στον προορισμό. Οι παραδόσεις ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ο παραλήπτης λαμβάνει μέσω SMS ένα μοναδικό κωδικό PIN για την ασφαλή παραλαβή, χωρίς να χρειάζεται να διαθέτει λογαριασμό στη Wolt. Η διαδρομή του πακέτου μπορεί να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο μέσα από την εφαρμογή της Wolt, προσφέροντας πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι ισχύουν αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για την ασφάλεια τόσο των χρηστών, όσο και των διανομέων.

Ο Δημήτρης Καρέλος, περιφερειακός γενικός διευθυντής της Wolt για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία, δήλωσε σχετικά: «Στη Wolt αναπτύσσουμε διαρκώς νέες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και κάνουν την καθημερινότητά τους πιο απλή. Με τη νέα υπηρεσία επιδιώκουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται την αποστολή πακέτων, προσφέροντας μια εμπειρία τόσο εύκολη και αβίαστη όσο μια παραγγελία φαγητού μέσω της εφαρμογής».

«Η Wolt, παραμένοντας πιστή στην αποστολή της να φέρνει χαρά και απλότητα στην καθημερινή ζωή των χρηστών της, αναπτύσσει διαρκώς την πλατφόρμα της με καινοτόμες λύσεις, ώστε να ανταποκρίνεται σε ολοένα και περισσότερες ανάγκες καταναλωτών και επιχειρήσεων με αξιοπιστία και συνέπεια», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.