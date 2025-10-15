#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: O CEO Ιωάννης Τσάρας εκτελεί προσωρινά χρέη Οικονομικού Διευθυντή

Η εισηγμένη ανακοίνωσε ότι θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση για τον ορισμό νέου Γενικού Οικονομικού Διευθυντή.

ΟΛΘ: O CEO Ιωάννης Τσάρας εκτελεί προσωρινά χρέη Οικονομικού Διευθυντή

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 15:47

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («ΟΛΘ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 10.9.2025 Ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι, βάσει της οργανωτικής διάρθρωσης της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ. Ιωάννης Τσάρας εκτελεί προσωρινά χρέη Γενικού Οικονομικού Διευθυντή και θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση, αναφορικά με τον ορισμό νέου Γενικού Οικονομικού Διευθυντή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αυξημένα έσοδα για τον ΟΛΘ στο εξάμηνο

Οι πωλητές κέρδισαν ξανά τη μάχη στο Χρηματιστήριο

Νέος νόμος για Δημόσιες Προτάσεις: Αιφνιδιασμένη και διχασμένη η αγορά

Καραμανλής: Κίνδυνος για μείζονα πολιτική και θεσμική κρίση

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο