Στη φαρμακευτική κάνναβη μπαίνει η Θερμοκήπια Θράκης

Εκτός από ντομάτες και αγγούρια, η Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε., συμφερόντων των εισηγμένων εταιρειών Πλαστικά Θράκης και Έλαστρον, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο επενδυτικό της βήμα.

Τη Δευτέρα, τα συναρμόδια υπουργεία Υγείας, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης άναψαν το «πράσινο φως» για τη χορήγηση ενιαίας έγκρισης εγκατάστασης διάρκειας πέντε ετών, για δημιουργία μιας καθετοποιημένης μονάδας καλλιέργειας, επεξεργασίας και παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στη Νέα Κεσσάνη του Δήμου Αβδήρων, στην Ξάνθη.

Την απόφαση συνυπογράφουν ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας και οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η εγκατάσταση θα αναπτυχθεί σε ενιαία έκταση 27,2 στρεμμάτων, στα αγροτεμάχια 103 και 104 του Αγροκτήματος Νέας Κεσσάνης (περιοχή Πλαστήρια), στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η επένδυση προβλέπει την καλλιέργεια και επεξεργασία κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L, με περιεκτικότητα σε THC άνω του 0,2%, για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν θερμοκήπια 5.640 τ.μ., κτιριακούς χώρους 2.878 τ.μ., καθώς και μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα λειτουργούν με εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια ισχύος 600 KVA.

Η άδεια καλύπτει μόνο δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φαρμακευτική κάνναβη και δεν επιτρέπει άλλες μορφές παραγωγής ή εμπορικής δραστηριότητας. Το έργο υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και ελέγχεται από τα Υπουργεία Υγείας, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ ο ΕΟΦ έχει ήδη εκδώσει θετική γνωμοδότηση για τη δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων.

Η περιοχή της Νέας Κεσσάνης βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Νέστου-Βιστωνίδας-Ροδόπης, γι’ αυτό και η επένδυση εγκρίθηκε υπό συγκεκριμένους όρους από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβατότητα με το καθεστώς της περιοχής.

Στο οικονομικό πεδίο, πέρυσι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας εκτινάχθηκε στα 12 εκατ. ευρώ, αυξημένος σχεδόν 37% χάρη στη διεύρυνση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Όμως, τα καθαρά κέρδη συρρικνώθηκαν στις 109 χιλ. ευρώ από 432 χιλ. ευρώ το 2023, καθώς οι αποσβέσεις από τις νέες επενδύσεις και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος με τον τραπεζικό δανεισμό να αγγίζει τα 9 εκατ. ευρώ επιβάρυναν τα αποτελέσματα.

Το περιθώριο καθαρής κερδοφορίας υποχώρησε στο 0,9%, από 9,4%. Η ρευστότητα παραμένει περιορισμένη, με τα διαθέσιμα να πέφτουν στις 167 χιλ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η μείωση αποθεμάτων και απαιτήσεων δείχνει πιο σφιχτή διαχείριση κεφαλαίου κίνησης, ενώ οι ταμειακές ροές από τη λειτουργία γύρισαν θετικές, στο 1,58 εκατ. ευρώ.

Παρά τη συμπίεση περιθωρίων, η εταιρεία εξακολουθεί να επενδύει σε «πράσινες» υποδομές. Ολοκλήρωσε δεύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 629 kW, που καλύπτει σημαντικό μέρος της ενεργειακής κατανάλωσης. Παράλληλα, συνεχίζει να αξιοποιεί γεωθερμία για τη θέρμανση των θερμοκηπίων στην Ξάνθη, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.