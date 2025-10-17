#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Στις 18 Νοεμβρίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 9μήνου

Η παρουσίαση του επικαιροποιημένου στρατηγικού σχεδίου του ομίλου για την περίοδο 2026-2028 θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου.

ΔΕΗ: Στις 18 Νοεμβρίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 9μήνου

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 19:22

Η ΔΕΗ Α.Ε., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2025, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντί στις 4 Νοεμβρίου 2025.

Την επόμενη μέρα, 19 Νοεμβρίου 2025, η ΔΕH θα πραγματοποιήσει ενημέρωση σε υβριδική μορφή (με φυσική παρουσία στο Λονδίνο και μέσω webcast) για τα οικονομικά αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2025 καθώς και για το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου για την περίοδο 2026-2028.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΕΗ - ΔΑΑ: Οι αποτιμήσεις και το σενάριο ανοδικής κίνησης

Με επιτόκιο 4,25% το ομόλογο €775 εκατ. της ΔΕΗ

Στα 4,25% το τελικό επιτόκιο στο ομόλογο της ΔΕΗ

Στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο 775 εκατ. ευρώ η ΔΕΗ, πού κινείται το επιτόκιο

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο