Τα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στη Σύρο επισκέφτηκε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Τα Ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στη Σύρο επισκέφθηκε το Σάββατο 18/10/2025 ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, όπου τον υποδέχθηκε ο Γενικός Διευθυντής, κ. Γιάννης Βαμβακούσης.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Υπουργός ενημερώθηκε για την πορεία του νέου πενταετούς επενδυτικού προγράμματος για την ολιστική ανασυγκρότηση των Ναυπηγείων ΟΝΕΧ στη Σύρο.

Το πρόγραμμα, ύψους 14+ εκατ. ευρώ, με ιδία κεφάλαια, εγκαινιάζει τη δεύτερη περίοδο ανάπτυξης μετά την επιτυχημένη διάσωση της μονάδας και εστιάζει στο τρίπτυχο Ασφάλεια – Περιβάλλον – Ανταγωνιστικότητα.

Περιλαμβάνει πέντε βασικούς άξονες: την αναβάθμιση των πλωτών δεξαμενών (5 εκατ. ευρώ), την επαναλειτουργία του Syncrolift ύστερα από 20 χρόνια (2,5 εκατ. ευρώ), τον εκσυγχρονισμό των γερανών (2,5 εκατ. ευρώ), την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών (2 εκατ. ευρώ) και τον περιβαλλοντικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό με ρομποτικά και υδροβολικά συστήματα (2 εκατ. ευρώ).

Τα Ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στη Σύρο απασχολούν 450–500 εργαζομένους και πραγματοποιούν σε ετήσια βάση πάνω από 80 έργα επισκευής και μετασκευής σε αντίστοιχο αριθμό πλοίων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τοπική και εθνική οικονομία.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεναγήθηκε στα ναυπηγεία, συνομίλησε με τους εργαζομένους και ενημερώθηκε για το πρόγραμμα πλήρους αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της ναυπηγικής βιομηχανίας, δηλώνοντας: «Θεωρώ τα ναυπηγεία μια παραγωγική μονάδα με εθνικό στρατηγικό ρόλο. Δεν είναι δυνατόν η πατρίδα μας να είναι στις πρώτες ναυτικές δυνάμεις της γης και να μην είναι και στις πρώτες χώρες στη ναυπηγική βιομηχανία. Και αυτή είναι μια δέσμευση που κάνουμε πράξη».

Τόνισε ότι η στήριξη της ναυπηγικής βιομηχανίας είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης, καθώς ενισχύει την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας. Όπως ανέφερε, «τα ναυπηγεία της Σύρου αποδεικνύουν στην πράξη τις μεγάλες δυνατότητες που έχει η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Στηρίζουμε τις προσπάθειες της διοίκησης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, που κάνουν τα ναυπηγεία πιο παραγωγικά και πιο ανταγωνιστικά, με ασφάλεια για τους εργαζόμενους και με πνεύμα συνεργασίας που εγγυάται σημαντικά αποτελέσματα»

Εκ μέρους της ΟΝΕΧ, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Γιάννης Βαμβακούσης, παρουσίασε στον Υπουργό τις προοπτικές ανάπτυξης της μονάδας, εξηγώντας πως «το νέο επενδυτικό πρόγραμμα σηματοδοτεί την ολιστική ανασυγκρότηση των Ναυπηγείων με στόχο τη βιωσιμότητα, την τεχνολογική πρόοδο και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας».

Τα Ναυπηγεία στη Σύρο, υπό τη διαχείριση της ΟΝΕΧ, εξελίσσονται σε πολυλειτουργικό βιομηχανικό κόμβο στο Αιγαίο, ικανό να εξυπηρετεί εμπορικά, ενεργειακά και offshore έργα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εθνικής βιομηχανικής βάσης και στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, καταλήγει η ανακοίνωση.