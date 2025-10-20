Στην Alter Ego η Rosie Allimonos, αναλαμβάνει καθήκοντα Συμβούλου Τεχνολογίας Μέσων

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Με πάνω από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας, η κα Allimonos έχει διατελέσει μεταξύ άλλων διευθυντικό στέλεχος σε κορυφαίους, παγκόσμιους οργανισμούς, όπως η Google, το BBC και η META,

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 14:08

Η Alter Ego Media ανακοινώνει ότι η Rosie Allimonos εντάσσεται στον Όμιλο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Συμβούλου Τεχνολογίας Μέσων (Media Technology Advisor).

Η Rosie Allimonos διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε θέσεις ηγεσίας σε Μέσα Ενημέρωσης, καθώς και σε εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε κορυφαίους, παγκόσμιους οργανισμούς, όπως η Google, το BBC και η META, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και το λανσάρισμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως τα YouTube Originals, Instagram Reels, Facebook Watch και BBC iPlayer.

Παράλληλα, είναι συν-ιδρύτρια της HERA MEDIA, μιας εταιρείας παραγωγής vidcast που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί και στον χώρο του venture capital, ως Σύμβουλος του CEO της Anthemis, ενός επενδυτικού οργανισμού που πρωταγωνιστεί στον τομέα του fintech.

Μέσα από το νέο της ρόλο στην Alter Ego Media, η Rosie Allimonos θα συνδράμει στρατηγικά στη μετάβαση του Ομίλου σε ένα AI-enabled media tech group, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας και διεθνών συνεργασιών. Επιπλέον, θα συνεισφέρει στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου, υποστηρίζοντας τις επενδύσεις σε τεχνολογικές εταιρείες και ενδυναμώνοντας τη διεθνή παρουσία της Alter Ego Media.

Η Διοίκηση της Alter Ego Media καλωσορίζει τη Rosie Allimonos στον Όμιλο και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία, οι γνώσεις και το όραμά της θα συμβάλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

