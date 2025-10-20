E.IN.S.: Πούλησε κτίριο της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης έναντι €5,9 εκατ.

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μετά την πώληση του κτιρίου, η Εταιρεία θα συνεχίσει να στεγάζει τη δραστηριότητά της σε αυτό, χωρίς καμία απολύτως λειτουργική αλλαγή, έχοντας εξασφαλίσει την παραμονή της με μακροχρόνια μίσθωση.

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 17:49

Η Εταιρεία E.IN.S. Α.Ε. ολοκλήρωσε σήμερα επιτυχώς τη διαδικασία πώλησης του συνόλου του κτιρίου της (δηλαδή τόσο του τμήματος που είχε στην κυριότητα της, όσο και αυτού το οποίο απέκτησε με την εξόφληση του Leasing) με την υπογραφή οριστικού συμβολαίου.

Το συνολικό τίμημα της πώλησης ανήλθε σε € 5,9 εκατ. Σημειώνεται ότι, μετά την πώληση του κτιρίου, η Εταιρεία θα συνεχίσει να στεγάζει τη δραστηριότητά της σε αυτό, χωρίς καμία απολύτως λειτουργική αλλαγή, έχοντας εξασφαλίσει την παραμονή της σε αυτό, με μακροχρόνια μίσθωση.

Τα συνολικά ταμιακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανέρχονται σήμερα σε € 7 εκατ. περίπου, ενώ όπως ήδη έχει αναφερθεί στο παρελθόν, η Εταιρεία έχει μηδενικές υποχρεώσεις σε τράπεζες, ασφαλιστικούς φορείς και εφορία.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερα υψηλή ρευστότητα που εξασφαλίσθηκε από την πώληση του κτιρίου, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ρευστότητα που εξασφαλίζεται από τη λειτουργική κερδοφορία, η Διοίκηση συνεχίζει τις σχετικές διερευνητικές συζητήσεις και επαφές για τη στρατηγική συμμετοχή και σε άλλες, πέραν των υφιστάμενων, δραστηριοτήτων, με σκοπό την αύξηση / διαφοροποίηση του κύκλου εργασιών και του EBITDA, μέσω εξαγορών εταιρειών ή / και συνεργασιών με εταιρείες υψηλής προστιθέμενης αξίας με συμπληρωματικό αντικείμενο υψηλής εξειδίκευσης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους Μετόχους ενώ εντός των επομένων ημερών θα προτείνει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με σκοπό την έγκριση επιστροφής κεφαλαίου, οι λεπτομέρειες τις οποίας θα γνωστοποιηθούν σε επόμενη ανακοίνωση.

