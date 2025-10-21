Γιατί η Coca-Cola HBC επενδύει δισεκατομμύρια στην Αφρική

Σε μια περίοδο όπου οι περισσότεροι όμιλοι αναζητούν αποδόσεις, κυρίως μέσω περικοπών, η ελληνική πολυεθνική Coca-Cola HBC επιλέγει την αντίθετη κατεύθυνση, να επενδύσει στην ανάπτυξη, με επίκεντρο την Αφρική. Γιατί; Γιατί η αφρικανική ήπειρος είναι το μέλλον της παγκόσμιας κατανάλωσης. Έτσι τουλάχιστον μεταφράζουν οι αναλυτές την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι 2,6 δισ. δολ., που ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης. Με τη διοίκηση της Coca-Cola HBC, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των αναλυτών, να αναφέρει πως: «Ο βασικός κινητήριος παράγοντας αυτής της εξαγοράς είναι η ανάπτυξη των εσόδων και όχι οι συνέργειες κόστους».

Τον πρόεδρο της εταιρείας Αναστάση Γ. Δαυίδ (φωτογραφία) να κάνει λόγο για «ιστορικό ορόσημο» που συνεχίζει την πολυετή παρουσία και συνεργασία της εταιρείας στην Αφρική, ευχαριστώντας τη The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche για την εμπιστοσύνη τους. Και τον διευθύνοντα σύμβουλο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς να τονίζει πως η εξαγορά αξιοποιεί την εμπειρία της Coca-Cola HBC σε μεγάλες αφρικανικές αγορές, όπως η Νιγηρία και η Αίγυπτος, σημειώνοντας τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην ήπειρο.

Η Coca-Cola HBC ήλθε σε συμφωνία με τη The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments Pty για την εξαγορά του 75% της CCBA έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, υποδηλώνοντας ένα equity value στα 3,5 δισ. δολάρια. Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και νέων μετοχών της Coca-Cola HBC, ύψους 5,47% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας, μεγαλύτερης οντότητας, οι οποίες θα δοθούν στην Gutsche Family Investments Pty. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Με την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), η Coca Cola HBC αποκτά πρόσβαση σε επιπλέον 14 νέες αγορές της υποσαχάριας περιοχής, μεταξύ των οποίων σε: Νότια Αφρική, Κένυα, Αιθιοπία, Μοζαμβίκη και Ουγκάντα. Έτσι η νέα, ενιαία εταιρική οντότητα θα εξυπηρετεί πλέον περισσότερους από 800 εκατομμύρια καταναλωτές σε 43 χώρες, με ενοποιημένα έσοδα άνω των 14 δισ. ευρώ και EBIT πάνω από 1,4 δισ. ευρώ.

Τι «είδε» η Coca-Cola HBC στην CCBA

Η Coca-Cola HBC βλέπει ευκαιρία για σταδιακή επέκταση περιθωρίων, όχι μέσα από μείωση κόστους αλλά μέσα από οργανική ανάπτυξη. Αναγνωρίζει ότι τα περιθώρια EBIT της CCBA, γύρω στο 7,5%, έχουν πιεστεί από την πανδημία και τις νομισματικές αναταράξεις, αλλά εκτιμά ότι οι επενδύσεις σε παραγωγή, logistics και ψηφιακή αποδοτικότητα θα οδηγήσουν σε ανάκαμψη. Η Νότια Αφρική, η μεγαλύτερη αγορά του νέου χαρτοφυλακίου, λειτουργεί ως βασικός κινητήριος μοχλός προς αυτή τη μετάβαση. Παρότι πρόκειται για ώριμη αγορά, η εταιρεία βλέπει χώρο για κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω αναθεώρησης χαρτοφυλακίου.

«Η Αφρική έχει έναν νεανικό και ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό, με μεγάλες προοπτικές ανόδου της κατανάλωσης ανά κάτοικο. Με την εμπειρία μας στις αναδυόμενες αγορές και τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, έχουμε τη σωστή βάση για να δημιουργήσουμε αξία για πολλές δεκαετίες», ανέφερε ο ο διευθύνων σύμβουλος της Coca Cola HBC Ζόραν Μπογκντάνοβιτς.

«Είμαστε εξαιρετικά επικεντρωμένοι στο revenue growth management. Γνωρίζουμε πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει στη μετατροπή του δυναμικού του χαρτοφυλακίου σε κερδοφόρα ανάπτυξη», ανέφερε η διοίκηση, μιλώντας για βελτιστοποίηση τιμών, «entry packs» χαμηλότερου κόστους και παράλληλα ενίσχυση της premium κατηγορίας.

Η διοίκηση της Coca Cola HBC επεσήμανε στην ενημέρωση των αναλυτών ότι οι αφρικανικές αγορές δεν είναι «υψηλού ρίσκου», αλλά «υψηλού δυναμικού με πολυπλοκότητα». Με εμπειρία από τη Νιγηρία και την Αίγυπτο, η HBC θεωρεί πως διαθέτει το DNA που απαιτείται για να αναπτυχθεί σε περιβάλλοντα με αστάθεια και αλλαγές στο περιβάλλον. «Οι αναδυόμενες αγορές φέρνουν έναν βαθμό ρίσκου, αλλά οι ευκαιρίες υπερκαλύπτουν τις προκλήσεις», ανέφερε η διοίκηση.

«Όταν πιστεύουμε σε κάτι, κάνουμε ό,τι χρειάζεται, και αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και front-loading επενδύσεων», τόνισαν χαρακτηριστικά τα στελέχη της Coca-Cola HBC. Οι προτεραιότητες είναι σαφείς όπως ειπώθηκε κατά τη διάρκεια του conference call. Ενίσχυση ομάδων, ανάπτυξη τεχνογνωσίας, επένδυση σε ψηφιακά εργαλεία και παραγωγικές υποδομές. Η Νότια Αφρική, θεωρείται το «εργαστήριο» αυτής της νέας προσέγγισης. Παρά το υψηλό επίπεδο κατανάλωσης ανά κάτοικο, η Coca-Cola HBC εντοπίζει ευκαιρίες μέσω αναθεώρησης του χαρτοφυλακίου και έξυπνης διαχείρισης εσόδων.

Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει το θετικό momentum της βασικής της δραστηριότητας. Μετά από δύο χρόνια έντονης μεταβλητότητας στις ισοτιμίες και στα κόστη πρώτων υλών, η HBC έχει επανέλθει σε τροχιά ανάκαμψης. «Βρισκόμαστε σε καλή πορεία», σημείωσε η διοίκηση, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική τιμών και μείγματος προϊόντων αποδίδει, με οργανική ανάπτυξη εσόδων 8,1% και αύξηση μεριδίων σε αρκετές αγορές. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο τρίτο τρίμηνο, το momentum παραμένει ισχυρό. Οι επιδόσεις ήταν θετικές στην Πολωνία και την Ελβετία, σταθερές στην Ουγγαρία και την Ιρλανδία, ενώ ιδιαίτερα ικανοποιητική ήταν η πορεία σε Νιγηρία και Αίγυπτο, δύο αγορές που λειτουργούν ως κινητήρες για τον όμιλο.

Η εταιρεία αναμένει ενίσχυση στο τέταρτο τρίμηνο, χάρη στην «ευνοϊκή βάση σύγκρισης», μία επιπλέον ημέρα πωλήσεων και τη δυναμική της καμπάνιας «Share a Coke» στη Νιγηρία. Η πλήρης επανεκκίνηση της δραστηριότητας Bambi Biscuits ενισχύει επίσης την εικόνα. «Αισθανόμαστε σίγουροι ότι θα επιτύχουμε τον στόχο μας και επιβεβαιώνουμε τη μεσοπρόθεσμη καθοδήγηση για ανάπτυξη 6%–7%», προσέθεσε η διοίκηση.