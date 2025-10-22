Δεκαετές PPA με την ENGIE υπέγραψε η Metlen

Η METLEN (RIC: MTLN.L, Bloomberg: MTLN.LN, MTLN.GA, ADR: MYTHY US) ανακοινώνει την υπογραφή 10ετούς Συμφωνίας Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Power Purchase Agreement – PPA) με την ENGIE, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η METLΕN θα προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε έξι σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η συνολική ισχύς του φωτοβολταϊκού χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνεται στη συμφωνία ανέρχεται σε 235 MW, παρέχοντας στην ENGIE πάνω από 233 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Οι ποσότητες αυτές θα συμβάλλουν στην αποφυγή περισσότερων των 52.000 τόνων εκπομπών CO₂ κάθε χρόνο, στηρίζοντας έμπρακτα τους στόχους απανθρακοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα έργα αναπτύσσονται και υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από τον τομέα M Renewables της METLΕN, έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές έργων φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πλειονότητα των εγκαταστάσεων αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το τέλος του 2025, ενώ δύο ακόμη έργα είναι προγραμματισμένα για το 2026. Η συγκεκριμένη συμφωνία ενισχύει το αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο PPAs της METLΕN σε όλη την Ευρώπη, εμβαθύνοντας παράλληλα τη στρατηγική συνεργασία METLΕN – ENGIE με στόχο την παροχή ευέλικτων, αξιόπιστων και «πράσινων» λύσεων ενέργειας στις διεθνείς αγορές.

Η ENGIE είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους PPAs παγκοσμίως, με περισσότερους από 200.000 πελάτες διεθνώς. Η βαθιά τεχνογνωσία, η υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης και το ολοκληρωμένο ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο την καθιστούν προτιμώμενο συνεργάτη για συμβόλαια ανανεώσιμων PPAs, που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο η METLEN έχει ολοκληρώσει ή έχει σε διάφορα στάδια ανάπτυξης 90 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS). Η εταιρεία συμβουλεύτηκε τη Dentons για τα νομικά θέματα της συμφωνίας και την Our New Energy για τη διαμόρφωση της εμπορικής διάστασης του PPA.