#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πάνω από 3 δισ. ευρώ οι προσφορές στο «πράσινο» ομόλογο της Alpha Bank

Μεγάλη υπερκάλυψη, πάνω από έξι φορές, καταγράφηκε στην έκδοση, με την Alpha να στοχεύει σε άντληση έως 500 εκατ. ευρώ από την ομολογιακή έκδοση διάρκειας έξι ετών. Πού κλείδωσε το κουπόνι.

Πάνω από 3 δισ. ευρώ οι προσφορές στο «πράσινο» ομόλογο της Alpha Bank

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 12:17

Τελ. Ενημ.: 23 Οκτωβρίου 2025 - 15:30

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha Bankτην πρώτη «πράσινη» senior preffered έκδοση της τράπεζας, διάρκειας 6 ετών, μη ανακλήσιμη πριν την πενταετία.

Η τράπεζα αποσκοπούσε στην άντληση έως 500 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ποσό κατά έξι φορές. 

Το spread της έκδοσης κλείδωσε στο 0,92%.  

BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit είχαν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.

Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της Τράπεζας τα τελευταία έτη.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

UBS: Ελκυστική η αποτίμηση της Alpha Bank, η τιμή-στόχος

Alpha Bank: Παρασκευή 7 Νοεμβρίου ανακοινώνονται αποτελέσματα 9μηνου

Κυριακούλης: Παρέλευση προθεσμίας για την σύναψη ομολογιακού

Τι αποκάλυψαν οι CFOs των ελληνικών τραπεζών στην Autonomous

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο