Πάνω από 3 δισ. ευρώ οι προσφορές στο «πράσινο» ομόλογο της Alpha Bank

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha Bank, την πρώτη «πράσινη» senior preffered έκδοση της τράπεζας, διάρκειας 6 ετών, μη ανακλήσιμη πριν την πενταετία.

Η τράπεζα αποσκοπούσε στην άντληση έως 500 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ποσό κατά έξι φορές.

Το spread της έκδοσης κλείδωσε στο 0,92%.

BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit είχαν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.

Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της Τράπεζας τα τελευταία έτη.