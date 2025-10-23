Στο μετοχικό κεφάλαιο της Staramaki οι Depia Automations και Robovision

Οι εταιρείες Depia Automations και Robovision ανακοινώνουν πως έχουν επενδύσει στο μετοχικό κεφάλαιο της Staramaki A.E., της κοινωνικής συνεταιριστικής εταιρείας με έδρα το Κιλκίς που παράγει φυσικά καλαμάκια από στελέχη σιταριού.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν μια στρατηγική συμμαχία που συνδυάζει την προηγμένη αυτοματοποίηση, τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη με τη βιώσιμη παραγωγή.

Η Depia Automations θα ηγηθεί του σχεδιασμού, της μηχανολογίας και της ενσωμάτωσης όλων των αυτοματοποιημένων μηχανημάτων και ρομποτικών συστημάτων στη γραμμή παραγωγής της Staramaki: από την προ-επεξεργασία και τη διαχείριση των πρώτων υλών, έως την κοπή, αποστείρωση, ταξινόμηση και συσκευασία. Η τεχνογνωσία της εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα ευέλικτης αναβάθμισης της παραγωγικής υποδομής της Staramaki.

Η Robovision θα αναλάβει την υλοποίηση συστημάτων τεχνητής όρασης (machine vision A.I.) που μπορούν να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο ελαττώματα, να ταξινομούν και να βελτιστοποιούν τις διαδικασίες παραγωγής. Χάρη σε μοντέλα βαθιάς μάθησης (deep learning) που έχουν εκπαιδευτεί σε χιλιάδες φυσικά δείγματα καλαμιών, η πλατφόρμα της Robovision θα επιτρέπει αυτονομία στη λήψη αποφάσεων και συνεχή ποιοτικό έλεγχο σε επίπεδο μηχανής.

Αυτή η καινοτόμος τριμερής βιομηχανική συνεργασία, με τη συνδρομή της Investing For Purpose, ακολουθεί την πρόσφατη άντληση κεφαλαίων ύψους €755.000 για τη Staramaki A.E. και αποδεικνύει πώς η τεχνολογία, ο κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος και τα κεφάλαια με σκοπό τον θετικό αντίκτυπο (impact investing) μπορούν να ευθυγραμμιστούν για να μετασχηματίσουν ολόκληρους κλάδους από τη βάση τους.

Με την υποστήριξη των Depia Automations και Robovision, η Staramaki δημιουργεί ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα οικοσυστήματα παραγωγής στην Ευρώπη με υποστήριξη A.I., για φυσικά, βιοδιασπώμενα καλαμάκια σιταριού — εκεί όπου η αναγεννητική γεωργία συναντά τη Βιομηχανία 4.0. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει ότι μέσα από τη συνέργεια, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να πρωτοπορήσουν διεθνώς προσφέροντας φυσικές, βιώσιμες λύσεις σε σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως τα πλαστικά καλαμάκια, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.