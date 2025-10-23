Πειραιώς: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του «Piraeus Startup Accelerator»

Με την παρουσίαση των 10 καλύτερων ομάδων που προκρίθηκαν για τις καινοτόμες ιδέες τους, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος υλοποίησης του προγράμματος «Piraeus Startup Accelerator» της Πειραιώς, ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, όπως σημειώνει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της.

Η παρουσίαση των ιδεών των ομάδων που προκρίθηκαν και ολοκλήρωσαν τον επιταχυντή, πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η διοίκηση και στελέχη της Πειραιώς, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικοί φορείς του επιχειρηματικού κόσμου, επενδυτές και μέλη του startup οικοσυστήματος της χώρας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «EQUALL-Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων» της Πειραιώς και ειδικότερα στον πυλώνα της Νέας Γενιάς. Μια πρωτοβουλία σχεδιασμένη για να προωθήσει την καινοτομία και να ενισχύσει τη νεανική και νεοφυή επιχειρηματικότητα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Πειραιώς, Γιώργος Χαντζηνικολάου, τόνισε μεταξύ άλλων: «Η Πειραιώς έχει δεσμευτεί στρατηγικά να συμβάλλει στην ενίσχυση της νέας γενιάς και το κάνει με πολλούς τρόπους. Με το "Piraeus Startup Accelerator", ερχόμαστε, ως τραπεζικός οργανισμός με σημαντικό αποτύπωμα και επίδραση στην οικονομική και επιχειρηματική ζωή του τόπου, να ανταποκριθούμε στην ανάγκη να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τη νεανική, νεοφυή επιχειρηματικότητα, με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Με την πρωτοβουλία αυτή, ενθαρρύνουμε τους νέους και τις νέες να κυνηγήσουν τις ιδέες και το όραμά τους, τους καθοδηγούμε και τους προσφέρουμε ευκαιρίες, ώστε να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητες τους και να το πετύχουν».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου τόνισε: «Για την Πειραιώς, η στήριξη της νέας γενιάς και της καινοτομίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Με το πρόγραμμα "Piraeus Startup Accelerator", δίνουμε στους νέους τα εργαλεία, την καθοδήγηση και τις ευκαιρίες για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε βιώσιμες νεοφυείς επιχειρήσεις. Η επιτυχία του πρώτου κύκλου μας γεμίζει περηφάνια και αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε, επεκτείνοντας το πρόγραμμα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας».