E.In.S.: Στις 20 Νοεμβρίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ευρωπαϊκές Καινοτομικές Λύσεις – European Innovation Solutions Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «E.In.S. S.A.», (Πρώην «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας») εφεξής καλούμενη ως η «Εταιρεία», καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 20η Νοεμβρίου 2025, και ώρα 11:00, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 1 του ν.4548/2018 και σύμφωνα με το Καταστατικό, στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (όπου η εταιρία είναι εισηγμένη) και συγκεκριμένα στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 5 στον 4ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 15.333.480 μετοχών της εταιρείας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου (μετρητών) στους κ.κ. Μετόχους.

2. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά την ανωτέρω τροποποίηση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ..

4. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, με σκοπό να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτήν πέραν των Μελών του Δ.Σ. και Μέλους το οποίο δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

5. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση, καθώς μεταξύ της πρώτης συνεδρίασης και της επαναληπτικής μεσολαβούν 5 ημέρες και στο κείμενο της Προσκλήσεως περιγράφεται αναλυτικά ο τόπος και ο χρόνος όπου θα συνέλθει τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ..