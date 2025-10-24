#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νέο γενναίο πρόγραμμα εθελουσίας στη ΔΕΗ έως 120.000 ευρώ

Ακόμη και διπλάσιες οι απολαβές του φετινού «πακέτου» έναντι του περυσινού. Οι κατηγορίες εργαζομένων που αφορά και το bonus σύντομης εγγραφής στο πρόγραμμα. Πού στοχεύει η ΔΕΗ με τη συγκεκριμένη κίνηση.

Νέο γενναίο πρόγραμμα εθελουσίας στη ΔΕΗ έως 120.000 ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 08:22

Σε ένα από τα γενναιότερα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που έχει κάνει ποτέ, προχωρά η ΔΕΗ, με ποσά πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα περυσινά, που φτάνουν μέχρι και τα 120.000 ευρώ και που ισοδυναμούν με έως και 43 καθαρούς μισθούς, ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε εργαζόμενου.

Σε μια προσπάθεια να επιταχύνει το μετασχηματισμό της και να απελευθερώσει χώρο για προσλήψεις εργαζομένων νεότερης ηλικίας, αλλά κυρίως σε νέους τομείς και ρόλους που δεν υπήρχαν προ μερικών ετών, όπως η τεχνολογία και το ΑΙ, η επιχείρηση ενημέρωσε προχθές το προσωπικό της για τα κίνητρα που προσφέρει η φετινή εθελουσία.

Το «πακέτο» αφορά κυρίως εργαζόμενους σε διοικητικές και υγειονομικές θέσεις, δικηγόρους, τεχνικούς, οδηγούς και γενικότερα προσωπικό σε υποστηρικτικούς ρόλους, ενώ προβλέπεται και bonus σύντομης εγγραφής στο πρόγραμμα.

Στον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται όπως πάντα υπόψη τα τέκνα, τα έτη προϋπηρεσίας, η ηλικία, η βασική αποζημίωση και η αυτασφάλιση, με το φετινό πρόγραμμα να έχει ιδιαίτερα ευνοϊκά κίνητρα, κυρίως για υπαλλήλους κοντά στη σύνταξη ή που το αντικείμενο τους συρρικνώνεται.

Στη λογική αυτή, οι μισθολογικές απολαβές φτάνουν τα 120.000 ευρώ για όσους πλησιάζουν στη σύνταξη ή υπηρετούν σε θέσεις που σταδιακά καταργούνται, με τα ανώτατα ποσά να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και διπλάσια των αντίστοιχων περυσινών.

Στην εθελουσία που είχε ανακοινωθεί τέτοια εποχή (Οκτώβριος 2024), το ανώτατο για παράδειγμα ποσό για τη κατηγορία εργαζομένων πλήρους θεμελιωμένου δικαιώματος συνταξιοδότησης ήταν τα 70.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αφορούσε εργαζομένους σε λιγνιτικές μονάδες, καθώς επίσης στελέχη και υπαλλήλους με τριετείς συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτως θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στόχος της φετινής κίνησης της ΔΕΗ είναι να δημιουργηθεί χώρος για νέες προσλήψεις, όχι μόνο για να ανανεωθεί περαιτέρω το ηλικιακό προφίλ του προσωπικού, όσο κυρίως για να πλαισιωθεί η επιχείρηση με εργαζόμενους σε τομείς της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, του energy management και λειτουργίες που συνδέονται με τις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις στο πλαίσιο της ψηφιακής της μετάβασης.

Σήμερα, στην εταιρεία απασχολούνται με πλήρη απασχόληση περίπου 7.000 εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου και περίπου 1.000 εργαζόμενοι ως εποχικό προσωπικό, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας. Το τεχνικό προσωπικό καλύπτει θέσεις εργασίας κυρίως στα ορυχεία και στους σταθμούς παραγωγής, ενώ το λοιπό προσωπικό απασχολείται στις εμπορικές δραστηριότητες και στις υποστηρικτές υπηρεσίες (ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών, πληροφορικής, προμηθειών, στέγασης κ.λπ.).

Συνολικά το προσωπικό του ομίλου, συνυπολογίζοντας τις εγχώριες θυγατρικές (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕHΑΝ κ.ά.) όσο και αυτές στο εξωτερικό, όπου κυριαρχεί αυτή στη Ρουμανία (3.782 εργαζόμενοι), αριθμεί λίγο πάνω από 20.100 άτομα.

Σύμφωνα με τον περυσινό ετήσιο απολογισμό, οι αμοιβές προσωπικού για την ΔΕΗ ανήλθαν στα 497,4 εκατ. ευρώ, ελαφρά αυξημένες έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Εξ αυτών, τα 222,7 εκατ. αφορούσαν το τομέα της παραγωγής, τα 103,6 εκατ. τον τομέα των ορυχείων, και τα 49 εκατ. την εμπορία. Το αντίστοιχο συνολικό νούμερο σε επίπεδο ομίλου κυμαίνεται στα 939 εκατ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Deutsche Bank: Πού οδηγεί το μπρα ντε φερ ΟΤΕ–ΔΕΗ στα telecoms

ΔΕΗ: Ξεκινά η κατασκευή νέου σταθμού μπαταριών στο Αμύνταιο

Workshop από το Ελληνογερμανικό: Το νέο Ψηφιακό Τελωνείο - Απλουστεύσεις, καθεστώτα, στρατηγική Ροών

ΔΕΗ: Στις 18 Νοεμβρίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 9μήνου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο