ΕΧΑΕ: Μετοχικές μεταβολές για Sandgrove Capital, Jefferies, Morgan Stanley και Societe Generale

Η SANDGROVE CAPITAL MANAGEMENT LLP με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε ότι μέσω των αμοιβαίων κεφαλαίων των οποίων διαχειρίζεται ως επενδυτικός διαχειριστής ή διακριτικός υπο-σύμβουλος, απέκτησε έκθεση στις μετοχές της ΕΧΑΕ:

Μετά τις παραπάνω συναλλαγές, η SANDGROVE CAPITAL MANAGEMENT LLP έχει έκθεση σε 3.389.250 μετοχές μέσω θέσης ανταλλαγής μετοχών (equity swaps), η οποία αντιστοιχεί στο 5,62% του συνολικού αριθμού των μετοχών σε κυκλοφορία.

Η SANDGROVE CAPITAL MANAGEMENT LLP δεν ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου για τη θέση.

Επίσης, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της Εταιρείας (σύμβολο ΕΧΑΕ, ISIN GRS395363005):

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 0,62% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επιπλέον, η MORGAN STANLEY με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της Εταιρείας (σύμβολο ΕΧΑΕ, ISIN GRS395363005):

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η MORGAN STANLEY κατέχει έμμεσα το 3,76% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 3,52% με βάση την προηγούμενη γνωστοποίηση.

Αντίστοιχα, η SOCIETE GENERALE S.A.με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της Εταιρείας (σύμβολο ΕΧΑΕ, ISIN GRS395363005):

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή, η SOCIETE GENERALE S.A.κατέχει το 0,83% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.