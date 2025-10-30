BriQ Properties: Αύξηση 53% στα EBITDA 9μήνου

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία» ή ο «Όμιλος») ανακοινώνει τα βασικά της μεγέθη για το εννεάμηνο της χρήσης 2025 (01.01.2025 – 30.09.2025).

Α. Χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Την 30η Σεπτεμβρίου 2025, το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 54 ακίνητα εύλογης αξίας € 283 εκ., έναντι 57 ακινήτων εύλογης αξίας € 285 εκ. την 31.12.2024. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η Εταιρεία πούλησε τρία (3) ακίνητα και συγκεκριμένα δύο ορόφους γραφείων στον Πύργο Αθηνών και ένα κτίριο γραφείων στην Χάρητος 3 στο Κολωνάκι.

Οι ανωτέρω πωλήσεις απέφεραν συνολικά κέρδη υπεραξίας € 4,0 εκ. σε σχέση με την αξία κτήσης των εν λόγω ακινήτων, εκ των οποίων € 1,3 εκ. καταγράφονται στη χρήση 2025. Aξία χαρτοφυλακίου ακινήτων 30.09.2025 Logistics 32% Γραφεια 27% € 283 εκ. Ξενοδοχεία 13% Καταστήματα 26% Ειδικής χρήσης 2%

Οι πωλήσεις των ακινήτων γίνονται στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, αποφέροντας υπεραξίες στους μετόχους, ενώ ταυτόχρονα η Εταιρεία επενδύει σε τομείς που προσφέρουν υψηλές αποδόσεις κυρίως μέσω νέων αποκτήσεων και αναπτύξεων ακινήτων.

Β. Βασικά οικονομικά μεγέθη

Λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. («ICI»), η Εταιρεία παρουσίασε σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη της κατά το εννεάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, και συγκεκριμένα:

• Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 46% σε € 16,4 εκ., έναντι € 11,2 εκ.

• Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 53% και ανήλθαν σε € 14,4 εκ., έναντι € 9,4 εκ., ενώ τα προσαρμοσμένα1 κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adj. EBITDA) αυξήθηκαν κατά 40%, και ανήλθαν σε € 13,3 εκ., έναντι € 9,5 εκ.

• Τα κέρδη προ φόρων (EBT) μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 88% και ανήλθαν σε € 10,2 εκ., έναντι € 5,4 εκ., ενώ τα προσαρμοσμένα1 κέρδη προ φόρων (Adj. EBT) ανήλθαν σε € 9,1 εκ., έναντι € 5,5 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 65%.

▪ Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 104% και ανήλθαν σε € 9,4 εκ., έναντι € 4,6 εκ. ενώ τα προσαρμοσμένα1 καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 80% και ανήλθαν σε € 8,3 εκ. έναντι € 4,6 εκ.

• Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 57% και διαμορφώθηκαν σε € 0,204/μετοχή, έναντι € 0,130/μετοχή, ενώ τα προσαρμοσμένα1 καθαρά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 39% και διαμορφώθηκαν σε € 0,181/μετοχή, έναντι € 0,130/μετοχή.

• Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (F.F.O.) αυξήθηκαν κατά 66% και ανήλθαν σε € 7,8 εκ., έναντι € 4,7 εκ.

Αναφορικά με τα στοιχεία του ισολογισμού του Ομίλου της 30.09.2025 σε σύγκριση με την 31.12.2024, παρουσιάζονται τα παρακάτω κύρια μεγέθη:

• Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 6,9 εκ. (31.12.2024: € 7,3 εκ.).

• Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε στα € 122,5 εκ. (31.12.2024: € 128,7 εκ.) που αντιστοιχεί σε LTV 43,1% και Net LTV 40,7%.

• Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (NAV) που αντιστοιχούν σε μετόχους της Εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκε κατά 5,9% και ανήλθε σε € 161,5 εκ. (31.12.2024: € 152,5 εκ.) μετά και τη διανομή μερίσματος ύψους € 6,0 εκ. που καταβλήθηκε στις 29.05.2025.

• Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/μετοχή) ανήλθε σε €3,51 (31.12.2024: €3,43), λαμβάνοντας υπόψιν και την διανομή μερίσματος € 0,135 / μετοχή που καταβλήθηκε την 29.05.2025 καθώς και την αύξηση του αριθμού των μετοχών από το scrip dividend.

Γ. Προοπτικές για το 2025

Η Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα του εννεαμήνου εκτιμά πως τα έσοδα από μισθώματα για τη χρήση 2025 θα ανέλθουν σε € 21 – 22 εκ. και αναμένονται καλύτερα περιθώρια κέρδους και μερισματικές αποδόσεις για τους μετόχους. Προτεραιότητα της Διοίκησης της Εταιρείας για το υπόλοιπο της χρήσης 2025 παραμένει η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου μέσω πωλήσεων μη στρατηγικών ακινήτων και νέων επενδύσεων μέσω αποκτήσεων και ανάπτυξης ακινήτων σε τομείς που μπορούν να αποφέρουν υψηλές αποδόσεις και προοπτικές υπεραξίας.