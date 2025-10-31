Mega Brokers: Τι σχεδιάζει μετά το deal με τη Unilink

Στους νέους στόχους της Mega Brokers μετά την πώλησή της στην πολυεθνική Unilink -μέλος του παγκόσμιου κολοσσού της Acrisure- αναφέρθηκε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας Τάσος Χατζηθεοδοσίου, στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης για την απονομή βραβείων πωλήσεων.

Αρχικά, ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου σημείωσε την ισχυρή άνοδο των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας του, καθώς η Mega Brokers «τρέχει» φέτος με ρυθμό +16% και στο σύνολο του 2025 αναμένεται να σημειώσει παραγωγή 75 εκατ. ευρώ, προμήθειες 20 εκατ. ευρώ και προ φόρων κέρδη 3,5 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την «επόμενη μέρα» μετά τη φετινή ένταξη της εταιρείας στον όμιλο Unilink, ο CEO της Mega Brokers έθεσε ως στόχους:

α) Τη συνέχιση της επίτευξης διψήφιων ρυθμών ανάπτυξης ετησίως.

β) Τη συνέχιση των εξαγορών στην ελληνική αγορά.

γ) Τη δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, με στόχο την επέκταση σε μια ακόμη χώρα μέσα στην επόμενη διετία.

δ) Τη δραστηριοποίηση στο χώρο των αντασφαλίσεων

ε) Τη δημιουργία δικών της προϊόντων και

στ) Την επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη και σε ψηφιακά εργαλεία.

Σχολιάζοντας το deal με την Unilink ο Τάσος Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι «η εκμετάλλευση συνεργειών είναι στο αίμα μας. Έτσι μεγαλώσαμε μέχρι σήμερα και έτσι θα συνεχίσουμε. Η συμφωνία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα σε κεφάλαια, σε τεχνολογία και τεχνογνωσία προκειμένου να αναπτυχθούμε περαιτέρω. Η Unilink είναι εταιρεία του ίδιου κλάδου που λειτουργεί όπως εμείς και αντιλαμβάνεται τη δουλειά μας. Δεν είναι ένα fund που θα επενδύσει για λίγα χρόνια και θα αποχωρήσει».

Ο πρόεδρος της Mega Brokers Γιάννης Χατζηθεδοσίου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, σημειώνοντας πως το κενό προστασίας στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλο έτσι ώστε η συμμετοχή της παραγωγής στο ΑΕΠ από το σημερινό 2,5% θα μπορούσε να αυξηθεί στο 5%. «Αποτελεί μονόδρομο για την Πολιτεία να πάρει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά χρειάζονται περισσότερα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο διευθύνων σύμβουλος της Unilink Igor Rusinofski, ο οποίος αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα αναπτυξιακή πορεία και τις προοπτικές του ομίλου, τονίζοντας την εμπιστοσύνη του σχετικά με τη συνεργασία του με την Mega Brokers.