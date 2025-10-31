Μπλε Κέδρος: Ολοκλήρωσε την πώληση θυγατρικής έναντι €18,8 εκατ.

Η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια και της από 16.10.2025 ανακοίνωσής της, ότι ολοκληρώθηκαν σήμερα οι διαδικασίες πώλησης των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Φ REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην εταιρεία με την επωνυμία «LR ATHENS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία συστάθηκε με σκοπό την αγορά των εν λόγω μετοχών από τις εταιρείες κυπριακού δικαίου «ELIPORT CYPRUS HOLDING LTD» και «750 Cyprus Holding LTD».

Το συνολικό τίμημα της πώλησης ανήλθε στο ποσό των € 18.897.761.

Πριν τη μεταβίβαση, η Εταιρεία εισέφερε στην θυγατρική της το ακίνητο ιδιοκτησίας της που βρίσκεται στην Αθήνα και επί των οδών Φαλήρου 22-22Β και Δημητρακοπούλου 21-25, ήτοι ένα οικόπεδο μετά του επ’ αυτού κτίσματος, το οποίο ανακατασκευάζεται σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων σύμφωνα με τη με αρ. 704106/2-6-2023 οικοδομική άδεια της ΥΔΟΜ Αθηνών.

Σήμερα η Εταιρεία προέβη σε εξόφληση του Προγράμματος Εκδόσεως του Ομολογιακού Δανείου με αρ. 0290/27.09.2024 με υπόλοιπο € 5.336.888 της Optima Bank ΑΕ και πλέον ο τραπεζικός της δανεισμός είναι ΜΗΔΕΝ.