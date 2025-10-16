#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μπλε Κέδρος: Πώληση ακινήτου στη Θεσσαλονίκη έναντι €950.000

Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα με πατάρι και υπόγειο, το οποίο είχε αποκτηθεί από την Εταιρεία το 2023 αντί ποσού €680.000.

Μπλε Κέδρος: Πώληση ακινήτου στη Θεσσαλονίκη έναντι €950.000

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 18:22

Η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (στο εξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ακόλουθες επιχειρηματικές εξελίξεις:

(α) Στις 16.10.2025 η Εταιρεία υπέγραψε συμβόλαιο πώλησης του ακινήτου της επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 11Β στη Θεσσαλονίκη, αντί τιμήματος €950.000. Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα με πατάρι και υπόγειο, το οποίο είχε αποκτηθεί από την Εταιρεία το 2023 αντί ποσού €680.000.

(β) Σε συνέχεια της από 27.08.2025 ανακοίνωσης, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι η καταληκτική ημερομηνία για την πώληση των μετοχών της θυγατρικής της «Φ REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έληγε στις 15.10.2025, παρατάθηκε έως τις 30.10.2025 με κοινή συμφωνία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταβίβασης.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή του οριστικού πωλητηρίου συμβολαίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Τα πολεοδομικά ζητήματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Prodea: Κατά 85% «εκτινάχθηκαν» τα κέρδη το 1ο εξάμηνο

Trastor: Ισχυρή αύξηση στα οικονομικά μεγέθη το 1ο εξάμηνο

Πιερρακάκης: Τρεις σημαντικές αλλαγές με στόχο να ανοίξουν κλειστά ακίνητα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο