Μπλε Κέδρος: Πώληση ακινήτου στη Θεσσαλονίκη έναντι €950.000

Η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ (στο εξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ακόλουθες επιχειρηματικές εξελίξεις:

(α) Στις 16.10.2025 η Εταιρεία υπέγραψε συμβόλαιο πώλησης του ακινήτου της επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 11Β στη Θεσσαλονίκη, αντί τιμήματος €950.000. Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα με πατάρι και υπόγειο, το οποίο είχε αποκτηθεί από την Εταιρεία το 2023 αντί ποσού €680.000.

(β) Σε συνέχεια της από 27.08.2025 ανακοίνωσης, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι η καταληκτική ημερομηνία για την πώληση των μετοχών της θυγατρικής της «Φ REAL ESTATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έληγε στις 15.10.2025, παρατάθηκε έως τις 30.10.2025 με κοινή συμφωνία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταβίβασης.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή του οριστικού πωλητηρίου συμβολαίου.