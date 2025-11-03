#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις αγορές με ομόλογο ΑΤ1 600 εκατ. ευρώ η Eurobank

Το ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την οκταετία ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις για το επιτόκιο (IPTs) κυμαίνονται κοντά στο 6,625%.

Στις αγορές με ομόλογο ΑΤ1 600 εκατ. ευρώ η Eurobank

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2025 - 12:42

Βιβλίο προσφορών για ομολογιακή έκδοση Additional Tier I (ATI) έχει ανοίξει η Eurobank, με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ

Το ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την οκταετία ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις για το επιτόκιο (IPTs) κυμαίνονται κοντά στο 6,625%. 

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας. 

Στο σχήμα των αναδόχων βρίσκονται οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura. Co-Lead Manager είναι η Ambrosia και η Euroxx.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα τιμή-στόχος τα €4,2 από UBS για Eurobank

Τρεις πυλώνες εξωστρέφειας για τη Eurobank, οι οικονομικοί στόχοι

Lamda: Έκδοση ομολόγου έως €500 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς

Eurobank: Με τίμημα 138 εκατ. ευρώ πουλά τα ακίνητα Praktiker

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο