Στις αγορές με ομόλογο ΑΤ1 600 εκατ. ευρώ η Eurobank

Βιβλίο προσφορών για ομολογιακή έκδοση Additional Tier I (ATI) έχει ανοίξει η Eurobank, με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την οκταετία ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις για το επιτόκιο (IPTs) κυμαίνονται κοντά στο 6,625%.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.

Στο σχήμα των αναδόχων βρίσκονται οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura. Co-Lead Manager είναι η Ambrosia και η Euroxx.