Πιέζεται για παραίτηση ο Γρηγόρης Σκλήκας των ΕΛΤΑ

Στο Μέγαρο Μαξίμου το ζήτημα των ΕΛΤΑ έγινε αντικείμενο σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό. Ο CEO της εταιρείας δέχτηκε ομαδικά πυρά χθες από την ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 11:42

Προς παραίτηση οδεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων Γρηγόρης Σκλήκας, μετά την κρίση που προκλήθηκε στην κυβέρνηση για το θέμα των ΕΛΤΑ. 

Στο Μαξίμου το ζήτημα έγινε αντικείμενο σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό, ενώ το μεσημέρι αναμένεται να τοποθετηθεί για το θέμα στον Σκάι ο Παύλος Μαρινάκης. 

Για σήμερα το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη και η συζήτηση στη Βουλή για το θέμα των ΕΛΤΑ. 

Πυρά από τη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα

Οπως έγραψε από το πρωί το Euro2day.gr χθες ήταν πρωτοφανής η ένταση που επικράτησε στην ενημερωτική τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ, με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείου) Ιωάννη Παπαχρήστου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα.

Οι 90 περίπου γαλάζιοι βουλευτές που πήραν τον λόγο, από τις 6:30 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, επεφύλασσαν ένα συνεχές «σφυροκόπημα» κατά της διοίκησης των ΕΛΤΑ, απαιτώντας την ακύρωση της απόφασης κλεισίματος των 204 καταστημάτων.

Όπως συμφώνησαν σχεδόν όλοι, η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως στην περιφέρεια, και τα πρώτα δείγματα από τις τοπικές κοινωνίες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά.

«Τα ΕΛΤΑ ένωσαν την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, αλλά με… λάθος τρόπο», σχολίαζε χαρακτηριστικά κυβερνητικός βουλευτής, αποτυπώνοντας τη δυσφορία που επικρατεί πρωτίστως για τον κ. Σκλήκα, η θέση του οποίου θεωρείται πλέον ιδιαίτερα επισφαλής.

Περιγράφοντας το πρόβλημα στις εκλογικές τους περιφέρειες, οι βουλευτές μετέφεραν ένα κλίμα έντονης δυσφορίας του κόσμου, ακόμα και ψηφοφόρων της ΝΔ, που βλέπουν τα προβλήματα να συσσωρεύονται και την υπομονή να εξαντλείται.

 

