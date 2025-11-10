Ερχεται στην Πελοπόννησο το Waldorf Astoria Scarlet Bay

Η Hilton ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για το Waldorf Astoria Scarlet Bay, στο πλαίσιο συμφωνίας διαχείρισης με τον όμιλο Royal Group Holding. Το έργο σηματοδοτεί την άφιξη του εμβληματικού brand πολυτελείας Waldorf Astoria στην Ελλάδα, εντάσσοντάς τη στο χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχείων Waldorf Astoria Hotels & Resorts, που πλέον δραστηριοποιούνται σε σχεδόν 20 χώρες παγκοσμίως.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Πελοπόννησος, γνωστή για τα βουνά και τις παραλίες της, αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για το Waldorf Astoria Scarlet Bay. Κομβικό στοιχείο αυτής της εμπειρίας είναι η εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου, με προσωπικό concierge που διασφαλίζει ότι οι επισκέπτες θα δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις.

Ο Dan Wakeling, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης, Luxury & Residences, EMEA, της Hilton, δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε το πρώτο μας ξενοδοχείο Waldorf Astoria στην Ελλάδα – έναν προορισμό που ενσαρκώνει απόλυτα τη διαχρονική κομψότητα και την εκλεπτυσμένη πολυτέλεια της μάρκας μας. Αυτό το ντεμπούτο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Hilton, καθώς συνεχίζουμε να επεκτείνουμε δυναμικά την παρουσία μας στη χώρα, όπου πλέον λειτουργούν περισσότερα από εξήντα ξενοδοχεία υπό οκτώ διαφορετικά brands, σε συνεργασία με την SLH. Με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τη φυσική ομορφιά, την εξαιρετική κουζίνα και τη θερμή φιλοξενία της, η Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό παγκόσμιας κλάσης, και είμαστε ενθουσιασμένοι που εμπλουτίζουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό μας με αυτό το μοναδικό ξενοδοχείο πολυτελείας».

Το Waldorf Astoria Scarlet Bay θα διαθέτει 121 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, όλα με θέα στη θάλασσα. Διαθέτουν κομψό σχεδιασμό, ιδιωτικότητα και την υψηλού επιπέδου άνεση. Το ξενοδοχείο θα προσφέρει επίσης branded κατοικίες σε 13 βίλες.

Πέρα από τα δωμάτια, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να απολαύσουν εμπειρίες ευεξίας στο σπα του Waldorf Astoria. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν επίσης εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, με την κεντρική πισίνα να προσφέρει θέα στη θάλασσα και στην ακτογραμμή προς το μαγευτικό νησί των Σπετσών, γήπεδο τένις, γυμναστήριο και κλαμπ για παιδιά. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν γαστρονομικές εμπειρίες στα εστιατόρια και lounges του ξενοδοχείου, όπως το θρυλικό Peacock Alley, το signature εστιατόριο, το εστιατόριο στο beach club, το lobby lounge και το καφέ.