#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανέβασε το ποσοστό της στην Alpha Bank η UniCredit

Ο ιταλικός όμιλος αύξησε τη συμμετοχή του σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 5.859.978 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 0,253% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αlpha Bank.

Ανέβασε το ποσοστό της στην Alpha Bank η UniCredit

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 11:08

Η Alpha Bank, μετά από σχετική γνωστοποίηση από τη UniCredit, αναφέρει σε χρηματιστηριακή ανακοίνωση ότι ο ιταλικός όμιλος ανέβασε το ποσοστό του στο 29,794%. 

Ειδικότερα, η Αlpha Bank A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 12 Νοεμβρίου 2025 γνωστοποίηση της UniCredit S.p.A, την 10.11.2025 αυξήθηκε η συμμετοχή της τελευταίας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με προεπιλεγμένη μέθοδο τον χρηματικό διακανονισμό και εναλλακτικά τον φυσικό διακανονισμό, τα οποία υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού και της εξασφάλισης όλων των εποπτικών εγκρίσεων, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση επιπλέον 5.859.978 κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που αντιστοιχούν στο 0,253% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Αlpha Bank.

Το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει η ιταλική τράπεζα ανέρχεται πλέον στο 29,794% του συνόλου. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ελεγχόμενος ο λογαριασμός τραπεζών για ελβετικό φράγκο

Η Alpha Bank διοργανώνει το πρώτο Innovation Day για το ΑΙ

«Πλώρη» για το 33% της Alpha Bank βάζει η UniCredit

Ψάλτης: Η Alpha Bank εντάσσεται σε ένα πανευρωπαϊκό τραπεζικό όραμα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο