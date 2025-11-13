#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΔΕΗ: Αναβάθμιση αξιολόγησης από MSCI σε βαθμίδα «A» για θέματα ESG

Η αναβάθμιση αντανακλά τη σταθερή πρόοδο του Ομίλου σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και ενισχύει τη θέση του στο περιβάλλον της ενεργειακής μετάβασης.

Δημοσιεύθηκε: 13 Νοεμβρίου 2025 - 11:41

Σημαντική αναβάθμιση κατέγραψε ο Όμιλος ΔΕΗ από τον διεθνή οίκο MSCI, με την αξιολόγηση ESG να διαμορφώνεται στη βαθμίδα “A” από “BBB”.

Οπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση η επιχείρηση, η αναβάθμιση αντανακλά τη σταθερή πρόοδο του Ομίλου σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και ενισχύει τη θέση του στο περιβάλλον της ενεργειακής μετάβασης.

Η αναβάθμιση αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης της συνεχούς ενίσχυσης των εταιρικών επιδόσεων του Ομίλου ΔΕΗ σε θέματα ESG, καθώς και της ευθυγράμμισης της στρατηγικής του σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας. 

Ο MSCI είναι ένας κορυφαίος διεθνής πάροχος δεδομένων, αναλύσεων και δεικτών, που βασίζονται σε εκτενή έρευνα, υποστηρίζονται από προηγμένες τεχνολογίες, θέτουν πρότυπα για τους παγκόσμιους επενδυτές και τους βοηθούν να κατανοήσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες, ώστε να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να αξιοποιούν την καινοτομία. 

Σύμφωνα με την έκθεση του MSCI, η αναβάθμιση του Ομίλου ΔΕΗ αποδίδεται σε βελτιωμένες επιδόσεις:

  • στη διαχείριση υδάτων και τοξικών αποβλήτων, με μειωμένη έκθεση σε σχετικούς κινδύνους σε σύγκριση με αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου.
  • στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσα από αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ και σταδιακή απόσυρση ρυπογόνων μονάδων, στοιχείο που ενισχύει την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας στην ενεργειακή μετάβαση.
  • στην εταιρική διακυβέρνηση, όπου καταγράφεται βελτιωμένη επίδοση έναντι των περισσότερων διεθνών ομοειδών εταιρειών, λόγω της ανεξάρτητης εποπτείας της διοίκησης από το Διοικητικό Συμβούλιο με κατά πλειοψηφία ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη. 

Ο Όμιλος ΔΕΗ συνεχίζει τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του, επενδύοντας σε καθαρές τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με σταθερή δέσμευση στη διαφάνεια, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και την οικονομία, ο Όμιλος ΔΕΗ συμβάλλει ενεργά στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης στις περιοχές που δραστηριοποιείται, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

